En 3 plazos, sin intereses y 100 euros más barato: hoy es el día para conseguir un aspirador de Dyson por 300 euros

Las escobas verticales han sabido ganarse su hueco en nuestro batallón de limpieza gracias a que son capaces de alcanzar zonas hasta las que no llegan los robots aspiradores. Por ello, se han convertido en un objeto de deseo de aquellos que, conscientes de que no nos queda otro remedio que hacer frente a estas tareas, prefieren llevarlas a cabo de la forma más eficaz y rápida posible. De hecho, estos dispositivos, que suelen ir acompañados de accesorios variados, son una solución para la limpieza de todo el hogar. Eso sí, si queremos dar con un buen modelo debemos ser conscientes de que tendremos que invertir algo de dinero para conseguir buenos resultados.

Por ello, en 20deCompras hemos ido en busca de una buena oferta para que puedas incluir un dispositivo de calidad en tu hogar sin que tu bolsillo se quede temblando. Y, claro está, que hemos encontrado uno... ¡y de Dyson! La marca es una de las más populares en lo que a escobas verticales se refiere y, ahora, su aspiradora sin cable V8 Absolute+ está rebajada 100 euros para que sea tuya por menos de 300 euros. Además, la firma ha activado la opción de poder pagarla en tres meses sin intereses, con lo que, por menos de 100 euros al mes, puedes disfrutar de esta solución de limpieza. ¿Vas a dejarlo pasar?

Esta es la aspiradora de Dyson en oferta. Dyson

Más motivos para aprovechar este ofertón

Aunque la V8 Absolute+ es uno de los primeros modelos sin cables de la firma y, como cabría esperar, de los menos avanzados de su catálogo, este dispositivo no tiene nada que envidiar a la gama más techie de la marca. Y, si no, atentos a su potencia de succión y su capacidad para eliminar cualquier suciedad (y en cualquier tipo de suelo), que, gracias al motor Direct-drive capaz de girar a 110 000 revoluciones por minuto, se adapta a todas nuestras necesidades y exigencias. Pero, aún hay más: este modelo ofrece 40 minutos de autonomía de uso continuado, lo que nos permite llevar a cabo una limpieza completa; se trasforma rápidamente y con un solo clic en una aspiradora de mano para poder ser más precisos y eficaces; y ofrece un vaciado higiénico del cubo en el que no tendrás que tocar la suciedad, basta con pulsar la palanca para que se abra encima del cubo de la basura.

Además, tal y como ocurre con otros modelos de la marca, la V8 Absolute+ también incluye ocho accesorios que nos permiten realizar una limpieza completa en todo nuestro hogar, incluido la rinconera iluminada que evita que la suciedad se acumule en los lugares más difíciles.

