El Premi Jaume I Antonio Cabrales: "Perquè l'economia funcione bé és important que els individus estiguen sans"

El jurat de la 33 edició dels Premis Jaume I ha decidit atorgar aquest guardó a Antonio Cabrales per "les seues contribucions en el camp de la teoria de jocs, en l'economia del comportament i experimental, i en l'anàlisi de les xarxes socials".

Els seus primers treballs es van centrar en l'anàlisi de la dinàmica dels entorns econòmics. A partir d'ells, les seues contribucions més recents se centren en les dinàmiques adaptatives, o si es prefereix, de racionalitat limitada.

La teoria de jocs busca explicar "com es prenen les decisions quan les decisions que un presa tenen impacte en els altres i viceversa", segons ha explicat Cabrales en declaracions a Europa Press.

El treball de Cabrales s'ha especialitzat en l'estudi de "què succeeix quan els que prenen les decisions no són éssers omniscients que calculen fredament com si foren meres calculadores". "Estudi quin tipus de coses poden succeir quan la gent no té una racionalitat completa", ha continuat.

Així mateix, el guardonat ha remarcat la importància d'incorporar sabers provinents de la branca de la psicologia a la teoria econòmica sobre el comportament.

El treball de Cabrales també aplica la vasta teoria econòmica a l'estudi de les xarxes socials, també denominades 'xarxes complexes', i en el funcionament de la presa de decisions dins d'aquest entramat.

"Cal tindre en compte que els individus, a l'hora de prendre decisions, no només tenen en consideració les seues decisions o preferències, sinó també el que la seua gent propera diu o està fent", ha afirmat.

Cabrales s'ha mostrat emocionat per la recepció del guardó i ha reivindicat el caràcter de la ciència com "un treball d'equip" pel que "el guardó és un premi al treball de tanta gent que m'ha ajudat amb el meu doctorat com el meu director de tesi o tots els co-autors que he tingut, entre molts altres", ha expressat.

TRAJECTÒRIA

Antonio Cabrales és catedràtic del departament d'economia de la Universitat Carlos III de Madrid i vicepresident executiu de l'Associació Europea d'Economia.

Anteriorment va ser catedràtic en l'University College London i en l'Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. També va ser president de l'Associació Espanyola d'Economia.

A més, és editor associat de Journal of Economic Theory, i anteriorment va ser editor de Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy i Investigacions Econòmiques, així com ex editor associat de Journal of European Economic Association i SERIEs. El guardonat compta amb un gran numere de publicacions firmades en revistes acadèmiques pertanyents a l'àmbit de l'economia.

Finalment, des del jurat han destacat la seua "contínua presència en els mig de difusió, orientant i contribuint a la discussió dels principals problemes de l'economia espanyola".