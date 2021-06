La 56 Fira del Llibre de València se celebrarà a l'octubre en Vivers

La 56 Fira del Llibre de València se celebrarà del 14 al 24 d'octubre en la seua ubicació habitual: els Jardins de Vivers. Aquest dimarts s'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds de participació com a expositor, obert fins al 29 de juny.

En aquesta edició, l'organització ha tornat a confiar en la il·lustradora Elena Odriozola per al cartell, en considerar que l'any passat la seua obra no va gaudir de la visibilitat adequada perquè la fira va ser virtual.

"En el meu treball és molt important la seqüència, la connexió entre una imatge i la següent. L'any passat, una xiqueta i un gos passejaven pel jardí. En aquesta ocasió, vaig barrejar dos opcions: la mateixa xiqueta en una altra situació o un altre personatge en el mateix jardí. Vaig escollir la segona, ja que el jardí és el protagonista. També hi ha un gos, i una borsa amb la il·lustració infinita", relata la creadora.

Odriozola (Sant Sebastià, 1967) va estudiar Art i Decoració i va treballar en una agència de publicitat durant huit anys, fins que en 1997 va començar a treballar com a il·lustradora. Des d'aleshores ha il·lustrat més de 100 llibres, publicats per editorials a Espanya, França, el Regne Unit, Mèxic i Taiwan, així com en nombrosos idiomes.

Durant la seua carrera ha obtingut nombrosos premis i reconeixements: va ser seleccionada en 2005 per a l'exposició 'Ilustrísimos' en la Fira del Llibre de Bolonya, va rebre el segon Premi als Millors Il·lustradors Infantils i Juvenils del Ministeri de Cultura en 2006 per 'La princesa que bostezaba a todas horas' i en 2009 i 2018 va obtindre el Premi Euskadi d'Il·lustració. En 2015 també aconseguisc el Premi Nacional d'Il·lustració, mentre que en 2018 va ser candidata al Premi Andersen.