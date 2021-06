Familia de la menor desaparecida interpreta como "falso" un mensaje recibido sobre su paradero

La Guardia Civil investiga la desaparición de esta joven, vista por última vez el día 2 de junio cuando se habría dirigido a Estepa (Sevilla), donde vivía su expareja, para recoger sus enseres con la previsión de regresar a la mañana siguiente a Martín de la Jara, algo de lo que ella misma habría informado a su madre.

Además, su llegada a Estepa también habría sido confirmada con el taxista que la transportó, según ha explicado la hermana de la desaparecida a Europa Press, ya que este trabajador habría informado de que "los vio entrar a los dos juntos" en el inmueble. "Su exnovio le mandó el taxi", añade Ana, que no entiende el porqué de esa acción.

Sin embargo, explica que al día siguiente, cuando Rocío debería regresar, la familia recibe "otro mensaje por Whatsapp y por Facebook diciendo que ha conocido a un muchacho y que se va a Badajoz a trabajar, que cuidemos de su hijo y que nos quiere mucho". "Sé que ella no lo ha escrito porque tiene una familia que la quiere y un hijo al que quiere con locura y no tenía pensado irse con nadie ni ha conocido a nadie, ya que me lo hubiera dicho a mí. Una persona que se quiere ir de su casa no se va con lo puesto", sentencia, insistiendo en que no se marcharía "dejando a su hijo".

En este sentido, incide en que "la última persona que la vio es su expareja y no sabemos nada de ellos". "No señalamos a nadie, pero lo único que sé es que es el último que la vio. Debe decir qué ha pasado dentro del piso", insiste, indicando que el exnovio habría dicho que "a las 5,00 horas se marchó del piso con un muchacho". "Mi hermana no se ha ido por una persona de un mes o dos meses", insiste.

Sobre la relación con la expareja de su hermana, señala que la familia no tiene "más relación con él" y que Rocío y él "llevaban casi un mes sin relación". "Se querían llevar bien por el niño que los une, pero cada uno por su lado", sentencia.

UNA LLAMADA DEL EXNOVIO

De su lado, la madre de la joven desaparecida, María, ha indicado con anterioridad en una entrevista concedida a Canal Sur que el día 3 de junio recibió una llamada del exnovio de su hija para preguntarle si sabía dónde estaba Rocío porque "no se encontraba" en el inmueble. "Mi hija no quería ir a esa casa", afirma María, que no entiende "qué fue lo que le dijo" su exnovio, quien "le envió el taxi para recogerla", para que fuera a esa vivienda.

"Ella siempre me llamaba fuera donde fuera. Estoy muy preocupada porque todo es muy raro y la última vez que se la ha visto ha estado con él", insiste, tras pedir a la expareja de su hija que diga "algo si él lo sabe".