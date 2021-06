La transformación digital de la UCAV, ejemplo de la importancia de la digitalización en las empresas

Los doctores Luis Miguel Garay, Ricardo Reier, Javier Jorge-Vázquez y Sergio Náñez han participado en la nueva edición del congreso. celebrada vía streming debido a la actual pandemia, ha informado la UCAV.La temática de esta edición ha tratado sobre "Digitalización de las organizaciones: ventaja competitiva o adaptación forzosa", con más de 150 participantes.

Los profesores de la Universidad Católica de Ávila han participado con la comunicación "Advanced e-commerce Support Framework to be applied in digital electronic commerce and digital services with an impact on the European Commission's Digital Economy and Society Index", en la que han puesto de manifiesto la importancia de la digitalización en las empresas, y han enfatizado en el impacto del e-commerce en las organizaciones.

En la propia presentación se ha puesto como ejemplo de digitalización a la propia Universidad Católica de Ávila, y su "ambicioso proceso"."La evolución global de la universidad indica claramente sus aciertos, tanto en la elección de su modelo de negocio, como de la estructura tecnológica que lo soporta", se ha destacado desde la UCAV, ya que "la digitalización ha permitido que la universidad registre unos ahorros en recursos económicos muy importantes y que, además, mejore y simplifique todos sus procesos de gestión administrativa".