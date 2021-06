Mazón aboga por una "contestación a la valenciana" contra los indultos y los "sueños de anexionismo"

Para ello, ha avanzado que en las próximas horas o días anunciarán si finalmente se lleva a cabo este domingo 13 "algún tipo de acto complementario" en la Comunitat a la manifestación convocada en la plaza de Colón de Madrid por la plataforma Unión78 como rechazo a los indultos a los condenados por el 'procés'.

Mazón ha asegurado que esta concentración se podría celebrar tanto en València y Alicante como en "varios sitios" y que de momento lo estudian con 'Génova'. "Me gustaría tener una voz propia, una voz a la valenciana", ha declarado tras firmar contra los indultos en la sede local del PP junto a la portavoz en el Ayuntamiento, Mª José Catalá, 'número dos' de su candidatura.

Ha llamado a "huir de tacticismos y valoraciones electorales" y a la firmeza en la lucha por la convivencia, mostrando su preocupación por la postura del Gobierno con los indultos "sin ningún tipo de rubor, haciendo caso omiso al Tribunal Supremo y a la separación de poderes".

El 'popular' ha cargado especialmente contra la postura del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, así como del alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), y los partidos de las principales instituciones de la Comunitat -"no la de la Diputación de Alicante"-.

"El mismo día que el nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya (Pere Aragonès) anunciaba que no hay ningún tipo de arrepentimiento y que lo volvería a hacer, Ximo Puig hablaba de que sonreía la nueva etapa como un llamamiento al diálogo", ha censurado, para después cargar que estos llamamientos "esconden puentes para que otros vengan a anexionar".

Por contra, a su juicio, hablar de tender puentes tiene dos requisitos: no salirse de la legalidad, porque "cualquiera con dos dedos de frente entiende que sin ley es imposible la convivencia", y no olvidarse de "vecinos" como Murcia o Castilla-La Mancha y de España como nación.

Así ha rechazado los "sueños de anexionismo", las declaraciones a favor de "federalismos simétricos o no" y la idea que viene defendiendo Puig de una "Commonwealth mediterránea" entre la Comunitat y Catalunya "como si no existiera el propio Mediterráneo". También ha advertido que "hay un problema social en Catalunya independientemente de su relación con el resto de España".

PUIG, "INCAPAZ DE ENFRENTARSE A SU JEFE"

En todo caso, Mazón ha querido dejar claro que la firma contra los indultos "no es un no a nadie", sino "un sí a la Comunitat tal y como la conocemos frente a los sueños imposibles e irracionales de otros". "Resulta sonrojante que todo valga para mantenerse en el sillón, no solo en Moncloa, sino en otro que empieza a costar mucho a nuestro orgullo como valencianos: el del presidente de la Generalitat incapaz de enfrentarse a su jefe", ha espetado.

También ha avanzado la presentación de mociones en contra en todos los ayuntamientos, como portavoz del PP en la Federación Valenciana de Municipios (FVMP), "para saber si están a favor de que si alguien delinque y pretende volverlo a hacer les parece el mejor puente para la convivencia".

En este contexto, el candidato ha insistido en que "habrá una contestación a la valenciana en cualquier caso" y ha defendido que consultan la posibilidad de celebrar un acto paralelo al de Colón con la dirección del PP: "No tenemos ningún problema en tener nuestra voz valenciana y a la vez reconocer que somos un partido nacional, dentro de nuestra doble lealtad".

Como portavoz local y diputada autonómica, Catalá ha avanzado que ya han presentado una moción en contra para el próximo pleno del Ayuntamiento y que harán lo propio en Les Corts a través de una proposición no de ley (PNL) para que los partidos "se posicionen y sean claros".

Ha intuido que "Compromís estará del lado de los golpistas" tras las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, y ha mostrado su interés por ver qué hacen los socialistas porque "generalmente juegan a ser lobos con piel de cordero". "Puig tendrá que definirse y votar", ha recalcado, y ha resaltado que en 48 horas han logrado "más de 500 firmas de ciudadanos que pasan tranquilamente por la calle, gente normal y no necesariamente del PP".

A un mes del XV Congreso del PPCV, en el que Mazón será proclamado como presidente tras lograr más del 95,55% de votos en las primarias, el candidato ha ironizado al inicio de las declaraciones con que Catalá será la futura secretaria general salvo que les "caiga una teja encima" o no se voten a ellos mismos.