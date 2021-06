Cvirus.- La Comunitat ja ha vacunat a milers de desplaçats i exigeix al Ministeri que s'adecuen les dosis enviades

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat que la inoculació als desplaçats es produeix quan finalitza la vacunació en la mateixa cohorte d'edat per "reciprocitat" amb la UE.

En eixe sentit, ha reclamat al Ministeri de Sanitat que "faça una adequació del nombre de dosi que la Comunitat Valenciana rep perquè responga el nombre d'inoculacions efectives que s'estan administrant" perquè, "com a destinació turística que som, ja estem vacunant a bastants desplaçats".

Així mateix, ha apuntat que la Comunitat Valenciana defendrà en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) establir un criteri únic perquè totes la comunitats "actuen amb reciprocitat" en la vacunació a turistes.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que és "bé" que ja s'haja començat a inocular a turistes perquè suposa que la Comunitat Valenciana és "una terra turística i d'un potencial extraordinari" però, per açò, el Ministeri ha de "corregir" els enviaments de vacunes per a ajustar-se també a la inoculació a desplaçats.

D'altra banda, ha comentat que la comissió tècnica està estudiant com articular un mecanisme per a les persones que vagen a estar fora quan se'ls cite poder vacunar-les abans o després i "no entorpir massa el seu pla de vacances".