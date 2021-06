La Xunta acusa al Gobierno de iniciar una "guerra" con el plan de marisqueo contra 8.700 profesionales

"Esto no es una guerra entre el Gobierno central y el Gobierno gallego, esto es una guerra del Gobierno central contra el sector del mar gallego", ha avisado la conselleira en una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento. "Como bien dice nuestro himno: 'Non nos entenden, non", ha afirmado Quintana.

El pleno ha comenzado con un homenaje a Isaura Abelairas, diputada autonómica socialista recientemente fallecida, por lo que se ha guardado un minuto de silencio que ha terminado con una ovación.

Durante su intervención, la conselleira ha subrayado que el plan general de marisqueo se ha tramitado y aprobado desde 1992 durante 29 años "sin que hasta este momento hubiese problema alguno ni solicitud de ningún informe preceptivo por el Gobierno",

"INCERTIDUMBRE JUDICIAL" PARA 8.700 PERSONAS

De tal forma, la conselleira do Mar advierte de que el recurso del Ministerio para la Transición Ecológica puede "tener muy graves consecuencias para el sector marisquero", ya sea con una suspensión preventiva o una derogación, lo que daría lugar a un "vacío lugar". "Una imposición carente de sentido y de sustento", critica.

"Si el plan general fuese anulado, la incertidumbre judicial se echaría encima de unas 8.700 personas", alerta la conselleira do Mar en referencia a unos 3.700 mariscadores a pie y otros 5.000 en embarcación.

Remarca que este plan general que ordena 94 planes de marisqueo para los próximos tres años no requiere un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, dado que no se otorgan zonas de explotación marisquera, sino que solo se marcan un conjunto de normas y directrices -como horarios, usos de artes o limitaciones de capturas-

Por ello, censura la "injerencia" del Estado y lamenta la falta de diálogo del Gobierno a este respecto y que se limitase a decir: "Derogue usted y deme la razón por escrito".

DEBATE DE LOS GRUPOS

Durante el debate, Rosana Pérez (BNG) ha afeado a la conselleira que "escogió" este tema para comparecer en la Cámara para seguir con una "confrontación con el Gobierno del Estado tan cansina y sumamente estéril", en vez de abordar las principales problemáticas del sector.

Así, ha incidido en que el Bloque considera una "injerencia inadmisible" la actuación del Ejecutivo central, pero al "relato" de Quintana "le sobra victimismo".

Igualmente, se ha referido a lo sucedido en la comisión de Pesca del Parlamento de la pasada semana, en la que el PP votó en contra de una iniciativa transaccionada entre BNG y PSdeG, la cual, entre otras cuestiones, emplazaba al Estado a retirar el recurso, así como demandaba la transferencia a Galicia de las competencias del dominio marítimo-pesquero.

También explica que esa iniciativa pedía hacer público el expediente de la orden de la Consellería do Mar sobre el plan general de marisqueo, pero el PP votó en contra. "¿Tienen algo que esconder?", se ha preguntado Rosana Pérez.

Por su parte, Julio Torrado (PSdeG) ha acusado a la conselleira de "hacer un mitin contra el Gobierno del Estado". "Vino a hacer la guerra y no a buscar soluciones", se ha quejado.

Torrado ha emplazado a la Xunta a que "presente un papel" y "no busque hacer rehenes al sector". "Lo demás es un mitin del que nosotros no vamos a participar", ha espetado.

En esta línea, Torrado ha recriminado a los populares que "votaron en contra la semana pasada" contra una iniciativa que pedía la retirada del recurso al plan de marisqueo. "Les encanta el recurso porque están en la guerra", ha sentenciado. "Llevan seis meses haciendo una guerra y no presentando un informe", apostilla.

En cambio, el Teresa Egerique (PP) ha reprochado a Torrado que "el que hizo aquí el mitin fue usted", mientras le ha acusado de que "consiguió lo que quería en la comisión de Pesca" con "su trilerismo".

Sobre este extremo, Egerique ha recordado que los populares estaban dispuestos a apoyar la iniciativa original que el Bloque había presentado en comisión, pero "prefirieron hacer un acuerdo para lavar la cara al PSOE", por lo que el PP votó en contra. Así, ha explicado que los populares no podían votar a favor de una propuesta que demandaba "diálogo" entre administraciones cuando fue "un ataque directo" del Gobierno central.

QUINTANA TEME QUE SE DEROGUEN CONCESIONES A COFRADÍAS

"No sé si me da pena o me da terror", ha dicho Quintana sobre Torrado. Apunta que hacer caso a la petición del diputado socialista de que "entregue un papelito" significa que "Galicia renuncia expresamente a las competencias que da la Constitución y el Estatuto de Autonomía". "No lo voy a hacer", ha zanjado.

"Nos estamos jugando que el Gobierno quiere asumir competencias de la Xunta", avisa la conselleira do Mar. Además, ha dicho no tener problema en remitir a la Cámara el expediente, que cuenta con los "informes jurídicos correspondientes".

Finalmente, la conselleira ha lanzado una reflexión sobre el sentido de este recurso del Gobierno. "Tengo un miedo y un temor, espero que no se cumpla", ha afirmado, pero teme que el Estado "quiere derogar autorizaciones y concesiones" de diferentes cofradías gallegas. "Cosas peores ya vimos", ha asegurado.