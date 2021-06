Cvirus.- Barceló reclama a totes les CCAA "un esforç" per a "recuperar el consens" en el Consell Interterritorial

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha reclamat aquest dimarts a totes les comunitats "fer un esforç" per a "recuperar el consens" en la reunió de matí del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) sobre les restriccions que cal aplicar per a poder "estar alineats davant una pandèmia que no ha conclòs".