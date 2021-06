El Pleno de la DPT aprueba la línea de subvenciones para promover viviendas municipales

En el Pleno también se ha aprobado un plan complementario para ampliar los municipios que se beneficiarán este 2021 y en 2022 del Plan de mejora de vías municipales y la concesión de créditos a tres municipios.

"Con la línea de apoyo en materia de viviendas se busca tanto fomentar la adquisición de solares y también edificios como la conservación, reparación y adecuación de las mismas de titularidad municipal, bien para fines sociales o bien para alquilar", ha detallado el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando.

"Estas ayudas hay que potenciarlas y tenemos que ser capaces de que ayuntamientos de 100 o 150 habitantes que son los pequeños tengan tres o cuatro viviendas en parque", ha dicho el vicepresidente, Alberto Izquierdo, para evitar que haya pueblos que tengan "dos o tres puestos de trabajo sin cubrir porque no tienen donde vivir".

El programa de vivienda cuenta con una partida de un millón de euros, después de que el presupuesto inicial de 800.000 euros se incrementara en 200.000 euros tras la última modificación presupuestaria, aprobada en un Pleno extraordinario durante el pasado mes mayo.

Tras la aprobación de la Ordenanza específica en este pleno, el texto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) y en el tablón de anuncios de la institución provincial. Una vez que entre en vigor esta Ordenanza específica, se procederá a la aprobación de la convocatoria mediante su publicación en el Boletín Oficial.

El procedimiento establecido para optar a esta línea de ayudas es la concurrencia competitiva. Podrán solicitarlo los ayuntamientos y entidades locales de igual o menos de 5.000 habitantes, y solo una petición por consistorio.

Las solicitudes se atenderán siguiendo los criterios de población, primándose aquellos con población menor, de acuerdo con el censo de población empadronada en el Padrón Municipal a 1 de enero de 2020.

Además, se primará con dos puntos la rehabilitación y conservación de viviendas para fines sociales mientras que tendrán un punto cuando la inversión sea para la adquisición de solares o viviendas.

Una vez realizada la suma de los puntos otorgados a cada una de las solicitudes se establecerá el orden de prelación de las solicitudes para la aprobación de las subvenciones, hasta agotar la partida presupuestaria destinada a este programa.

PLAN DE VÍAS

Además, la DPT ha informado de la puesta en marcha de un plan complementario de mejora de vías municipales, que tiene como finalidad llegar al mayor número de municipios de la provincia este 2021 y en 2022.

En el último Pleno ordinario de mayo se aprobó la relación de los 190 municipios que se beneficiarían del plan, que son todos los que lo solicitaron atendiendo a los plazos y requerimientos que establecía la convocatoria.

Cuatro municipios de la provincia solicitaron las actuaciones fuera de plazo y un total de 42 no presentaron ninguna solicitud, pero dada la importancia de estas obras para los ayuntamientos de la provincia, el equipo de gobierno ha decidido impulsar un plan complementario con el objetivo de llegar a todas las localidades.

Izquierdo ha explicado la necesidad de esta línea complementaria porque "este plan es bianual y el municipio que no entra, hasta el 2023 no podrá participar". De este modo se da respuesta a aquellos que han llegado tarde o no han podido tramitar la petición y aprobándolo en este Pleno extraordinario se hacer rápido porque la licitación de todas las obras, de 2021 y de 2022, se licitan en bloque.

Las bases de este plan complementario son las mismas que regían la primera convocatoria. El plan define dos posibles actuaciones a realizar en función de la tipología de la vía a mejorar, las características de los materiales que la compone y su ubicación dentro del término municipal. Se plantea por un lado la mejora de vías mediante firme realizado con mezcla bituminosa en caliente en municipios y en barrios.

La superficie máxima por municipio es de 1.000 metros cuadrados y la superficie máxima por barrio es de 500. La superficie mínima para ambos tipos de actuaciones será de 500 metros cuadrados.

Por otro lado se realizará la mejora de vías pavimentadas mediante bacheo con tratamiento superficial, con hasta 2.500 metros cuadrados por municipio y un mínimo 1.250.

Tal y como se establece en las bases de la convocatoria, para priorizar entre las obras de este plan complementario que se desarrollarán en 2021 y las que se llevarán a cabo en 2022, se ha realizado una valoración en base a criterios que priman a los municipios con menor población y por tanto menos recursos económicos.

El plazo de presentación de las solicitudes para este plan complementario será de diez días naturales a contar desde el día posterior a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE).

CAJA DE COOPERACIÓN

En el Pleno de este martes también se han aprobado distintas solicitudes de municipios para obtener préstamos de la Caja de Cooperación de la Diputación de Teruel.

Se trata de un instrumento que permite a los ayuntamientos solicitar hasta 150.000 euros a coste cero para realizar inversiones, cancelar préstamos y o sanear las cuentas municipales al término de un ejercicio.

"La Caja de Cooperación estaba olvidada en esta Diputación provincial, -ha resaltado Rando- con cuantías muy pequeñas y apenas se utilizaba". "Entre otras medidas la pusimos en marcha con 5 millones de euros, pudiendo ampliarla en la cuantía que fuese necesario", ha zanjado.

De esta forma, el Ayuntamiento de Peracense dispondrá de 50.000 euros a devolver en 15 años para adquirir dos inmuebles urbanos con el objetivo de rehabilitarlas y construir apartamentos rurales, así como un nuevo local para instalar las dependencias municipales. También para invertir en vivienda van los 87.5000 euros a devolver en 15 años que ha solicitado Torralba de los Sisones, concretamente para la construcción de una vivienda unifamiliar.

El Ayuntamiento de Royuela también ha solicitado y recibirá dinero de la Caja de Cooperación. En este caso, ha pedido casi el límite, 148.000 euros con 15 años de plazo de amortización para financiar la mejora de vías urbanas en las calles Peña Horno, Carretera, San Antonio, Norte y Barreguilla de Royuela. Las obras implicarán la reposición de servicios de agua y saneamiento.

En 2020, la Diputación de Teruel amplió la Caja de cooperación de 100.000 a 5 millones de euros y aprobó un nuevo reglamento que aumenta en un 78% el límite de la cantidad que puede requerir cada consistorio, que hasta entonces estaba fijado en 18.000 euros.

Además, adicionalmente, el nuevo reglamento establece que todos los municipios que cuenten con barrios, pedanías y otros núcleos de población diferenciados, podrán solicitar hasta un máximo de 10.000 euros por cada uno de ellos.

Para solicitar un crédito de la Caja Provincial de Cooperación, los ayuntamientos deben haber aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior con ahorro neto positivo, haber dado el visto bueno definitivo al presupuesto del ejercicio actual o tener un volumen total de capital vivo que no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.