Experts recorden que 20 cm d'aigua i menys de 3 minuts són suficients perquè un xiquet s'ofegue

Aquest decàleg de mesures de prevenció arriba davant la reobertura de piscines i platges i després d'un 2020 en el qual més de 300 persones van morir ofegades a Espanya. Entre les quals van sobreviure, vàries van patir lesions neurològiques greus per la disminució de l'aportació d'oxigen.

Per a reduir el nombre d'ofegaments estivals, des del servici NeuroRHB de l'Hospital Vithas València Consuelo recorden que les mesures de prevenció són claus i que totes les famílies haurien de tindre-les en compte.

La primera és extremar la vigilància en els xiquets en tot moment quan estiguen en l'aigua o jugant a prop, encara que porten flotadors o maneguets, i no delegar aquesta responsabilitat en un xiquet encara que siga més major. També cal explicar-los les normes de seguretat, conscienciant-los sense espantar-los, i promoure la seua prudència.

En el cas de piscines, assegurar-se que compten amb les mesures de seguretat adequades com a socorrista o que estiguen tancades perimetral perquè els xiquets no puguen accedir lliurement.

Una altra recomanació és banyar-se en aigües habilitades per al bany i vigilades, així com respectar les normes de seguretat de piscines i atraccions aquàtiques i el significat de les banderes en la platja. També cal seguir les indicacions dels socorristes i previndre els talls de digestió, sense entrar bruscament en l'aigua sobretot després d'haver pres el sol o d'haver menjat.

Els experts aconsellen eixir immediatament de l'aigua si s'adverteix algun símptoma estrany: calfreds o tiritar de forma persistent, fatiga, mal de cap o en la zona del bescoll, picors, marejos, vertígens o enrampades.

CURA AMB RELLISCADES I CAPBUSSADES

En la mateixa línia, anar amb compte amb les relliscades a les vores de les piscines i les zones mullades i no consumir alcohol abans del bany ni propiciar conductes que puguen posar en risc la nostra salut.

També demanen tindre "molta cura" amb les capbussades i no tirar-se de cap en llocs de fons desconegut, ja que pot produir una greu lesió i són la causa del 6% de les lesions medul·lars a Espanya. A més, cal alertar "sempre" els servicis d'emergències perquè una ràpida actuació de primers auxilis pot ser clau per a salvar una vida.

"Complint aquestes mesures, podrem previndre un gran nombre de casos d'anòxia perquè no hem d'oblidar que l'afectació del teixit cerebral per falta d'oxigen pot implicar lesions molt greus. Per exemple, amb una disminució total d'oxigen en el cervell entre 5 i 6 minuts, el dany cerebral és irreversible i pot provocar dèficits neurològics extensos incloent problemes cognitius i de llenguatge, dèficits físics, i alteracions del caràcter i del comportament, que requeriran rehabilitació per a reduir el grau d'afectació i millorar al màxim la qualitat de vida", explica el director d'investigació de NeuroRHB, Enrique Noé

Entre els símptomes més freqüents que presenten les persones que han patit aquest tipus de lesió destaquen les crisis epilèptiques, que succeeixen en un de cada tres casos atesos per aquesta causa. També trastorns del moviment, trastorns sensitiu-motors que inclouen la perduda de força i mobilitat en diferents parts del cos, trastorns visuals que poden desencadenar una ceguera cortical, trastorns en el nivell de consciència i problemes cognitius, centrats fonamentalment en l'atenció i l'aprenentatge.