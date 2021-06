Cantabria recuperará los niveles de PIB previos a la pandemia a finales de 2021, antes que la media

En concreto, apuntan que la región recuperará el PIB de finales de 2019 en el último tramo de 2021, una recuperación "sensiblemente más rápida" que la media nacional, cuya vuelta a los indicadores pre-Covid se sitúa en el tercer trimestre de 2022.

Estos cálculos de la Consejería, realizados a partir de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), han sido anunciados este martes en rueda de prensa por la consejera María Sánchez, quien ha afirmado que dicha previsión es "muy alentadora" y permitirá a la comunidad salir "antes y en mejores condiciones" que otras autonomías de la crisis sanitaria.

Asimismo, ha destacado que en el contexto internacional, estas previsiones para Cantabria se encuentran "a la par" que las esperadas para potencias económicas como Alemania. "Nuestra recuperación seguirá el mismo ritmo que la prevista para la principal economía europea y mejorará respecto a países como Reino Unido, Francia, Italia o Portugal", ha asegurado Sánchez.

No obstante, ha señalado que esta circunstancia no supone que el PIB interanual de 2021 vaya a ser igual que el de 2019. "Todavía no estamos en ese nivel", ha reconocido la consejera, aunque sí sitúa a la comunidad "en mejor disposición" para aprovechar todas las oportunidades de progreso económico que se plantean para los próximos meses.

De esta forma, Cantabria recupera los niveles del PIB anteriores a la pandemia en un plazo inferior a dos años, frente la crisis financiera que estalló en 2008, en la que "tardó diez años en recuperar los niveles de PIB previos a la crisis", ha comparado.

Según Sánchez, estos datos son consecuencia de una gestión "eficaz y eficiente" y de una política "de expansión del gasto", promovida desde los gobiernos de España y de la Unión Europea.

Asimismo, ha afirmado que Cantabria fue una de las comunidades que "mejor amortiguó" el impacto de la COVID-19 y aunque en 2020 la región tuvo 290 millones de gasto "extra", motivado por la pandemia, cerró el año con un superávit de 0,51, 65 millones de euros.

Un ejercicio en el que se ejecutaron 1.120 millones de euros en gasto sanitario y contó con una inyección del Ejecutivo central de 187 millones que, a juicio de la responsable de Economía, fueron "determinantes" para implementar políticas dirigidas a "salvaguardar la economía y garantizar el Estado del Bienestar".

"CANTABRIA SE COMPORTARÁ MEJOR QUE LA MEDIA DEL PAÍS"

En cuanto a las tasas de variación del PIB en 2020, Sánchez ha afirmado que Cantabria se ha comportado "mejor" que la media del conjunto del país y se sitúa, con una caída del 8,5 por ciento, como la quinta región con menor caída del PIB, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Además, según la consejera, los indicadores del Índice de Producción Industrial (IPI), la evolución del gasto con tarjeta y el paro, permiten afirmar que "Cantabria se comportará mejor que la media del país".

Según Sánchez, el IPI se está comportando de manera "extraordinaria" en la región, con un sector secundario que está "traccionando la economía cántabra con incrementos superiores a los de otras comunidades".

En concreto, los datos obtenidos de 2021 indican que Cantabria ha experimentado "el mayor crecimiento nacional de este indicador", con una cifra del 18,4 por ciento en el primer semestre del año, lo que sitúa a la región hasta 8 puntos por delante de la media del país.

En cuanto a la evolución del gasto con tarjeta en la región, desde el fin del estado de alarma ha mostrado "un crecimiento superior al de la media nacional". De hecho, en mayo alcanzó un valor 20 puntos mayor que en el mismo mes de 2019, un repunte que en el resto del país se quedó en 14 puntos.

Respecto al desempleo, la consejera ha subrayado que el paro registrado en mayo en la comunidad ofrece una tasa de variación interanual del -5,69 por ciento -en comparación con la media del país que es del -1,98-, con una reducción de 1.756 parados en mayo respecto al mes anterior.

Finalmente, la titular de Economía ha recordado el informe elaborado por Randstad, publicado este lunes, que apunta que las contrataciones en Cantabria crecerán un 25,7 por ciento durante los próximos meses.