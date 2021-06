Cvirus.- Barceló aclareix que s'estudia vacunar només als menors que no puguen cursar els estudis de forma presencial

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha aclarit aquest dimarts que la proposta de vacunació a menors d'entre 12 i 17 anys que s'està estudiant és la d'inocular només a aquells adolescents que no puguen cursar els seus estudis de forma presencial per les patologies que presenten o perquè reuneixen certs requisits que els impedeix i, en eixe sentit, ha recalcat que en cap cas s'ha plantejat inocular a tota aquesta franja d'edat de forma completa.

Barceló, que ha assistit al començament del procés de vacunació en empreses incloses en l'acord 'Plan Sumamos Salud + Economía', s'ha referit així preguntada per la proposta de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per a vacunar a adolescents.

Sobre aquest tema, ha matisat que "no es tracta de vacunar a tots els menors abans de l'inici del curs escolar", sinó que ha explicat que el que s'està analitzant en la ponència de vacunes és un estudi plantejat des de Pediatria i Educació sobre la possible vacunació a menors de 12 a 17 anys que "no han pogut tindre una presenciabilitat en el curs" o que tenen "una situació que els impossibilita acudir al centre".

D'aquesta manera, ha descartat de moment una vacunació "completa" a aquesta franja d'edat sinó que seria aplicable només a aquells adolescents i menors que "reunisquen una sèrie de criteris o patologies que els impedisca eixa presenciabilidad" en les aules.

En eixe sentit, ha assenyalat que es tracta d'una possibilitat que ha plantejat el Ministeri però que encara està en estudi i per tant encara no s'ha sotmès a debat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).