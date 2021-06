Forenses descarten alguna malaltia mental en el pare dels xiquets assassinats a Godella i diuen que és "intel·ligent"

Així s'han pronunciat els forenses en el juí que se segueix en l'Audiència de València contra Gabriel i la seua parella, María, acusats d'assassinar els seus dos fills: Amiel, de tres anys i mig, i Ixchel, de amb prou faenes sis mesos, en una casa de camp de Godella.

Els experts que també han examinat a l'acusada han manifestat que pateix esquizofrènia paranoide, que la droga i la seua parella li afectaven al seu estat de salut i que sempre ha mantingut un relat coherent del que va ocórrer la nit en la qual van morir els menors.

Sobre Gabriel, els forenses han explicat que malgrat que en les diferents entrevistes que li van realitzar buscaven un trastorn de personalitat o alguna malaltia mental, no la van trobar. "No hi ha deteriorament", han dit, per a agregar que és una persona "intel·ligent".

Han exposat que Gabriel sempre ha negat creure en rituals, reencarnacions, extraterrestres o en sectes -malgrat que així ho mantenen la seua parella i diversos testimonis-: "O bé ho negava, o bé matisava aquestes coses fent-les comprensibles amb la seua religiositat i la seua simpatia per la cultura maya".

"El seu funcionament intel·lectual és plenament satisfactori i no hem trobat ni alteracions de la percepció ni al·lucinacions ni alteracions ni del curs ni del contingut del pensament", han assegurat. "Ni deficiència mental ni malaltia mental. Està perfectament capacitat per a donar el seu testimoniatge vàlid, tant verdader com a fals. Al seu criteri i a la seua lliure elecció", han postil·lat.

COHERÈNCIA I RELAT "ESPONTANI"

Respecte de María, els experts han manifestat que ha mantingut en el temps un relat coherent i "espontani", sense variacions en les seues afirmacions malgrat que, amb els tractaments, va ser millorant en la seua salut mental.

En tot moment va manifestar als forenses que va ser Gabriel el que la va convéncer que tots havien sigut víctimes d'abusos i va assegurar que li va tornar boja. També manté que el dia dels fets es va despertar, es va alçar i va veure als xiquets morts. Va pensar que una secta els havia matat, així que els va enterrar de forma ràpida, perquè havia de ser abans que clarejara.

Ho qualifica a Gabriel de maltractador psicològic, d'un psicòpata sectari que li va convéncer d'una realitat que no existia. Va afirmar que l'home tenia gelosia del seu fill major i que li donava palisses a ella i als xiquets.

Els forenses insisteixen que María va patir en el moment dels fets un trastorn psicòtic amb pèrdua de la percepció de la realitat, amb al·lucinacions i idees delirants que governaven la seua conducta.

Reiteren que l'haixix i la figura de Gabriel van ser factors "determinants" per al desenvolupament del seu brot. "Tenia anul·lades les seues capacitats per a saber i comprendre el que estava fent", han reiterat. Per açò, els experts recomanen per a ella tractament psiquiàtric en un centre tancat i, posteriorment, tractament ambulatori amb supervisió extrema per la seua seguretat.