Pineda pide al consejero de Industria que se reúna con los vecino de Granda que rechazan la estación de Itvasa

Pineda ha respondido así tras conocer que la empresa pública dependiente del Principado de Asturias que se encarga de hacer las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en el Principado, Itvasa, ha reiterado la necesidad de habilitar "de forma urgente" una nueva estación en la parroquia de Granda para aliviar las listas de espera en Gijón.

La edil socialista ha lamentado que desde el gobierno regional "no se estén buscando soluciones consensuadas" y ha recordado que el Ayuntamiento "siempre ha mantenido el procedimiento ordinario a seguir para la obtención de la licencia y si no hay informes negativos no nos quedará más remedio que conceder esta licencia".

Aún así, Pineda sigue apostando por permutar la parcela por otra en el polígono industrial de Lloreda, y evitar de se modo la instalación de la estación de Itvasa en Granda. Además, ha señalado que el Ayuntamiento está todavía a la espera del informe de medioambiente ante la posibilidad de que el suelo esté contaminado ya que anteriormente se realizó actividad industrial en esos terrenos.

"No ha llegado la resolución de este informe del que estamos pendientes, cuando llegue en función del resultado se resolverá, pero es importante que el consejero se reúna con los vecinos para que les escuche", añade Pineda.