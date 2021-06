Ainia desarrolla tecnologías de IA para sistemas control calidad y seguridad alimentaria automáticos

Profesionales de Ainia están desarrollando, en el marco del proyecto Cognosfood, apoyado por el IVACE y fondos Feder, una plataforma que integra diversas capacidades relacionadas con modelos de inteligencia artificial (IA) para lograr diagnosticar de forma automática causas a problemas de calidad en planta (por ejemplo, calidades no homogéneas, lotes fuera de rango, etc.) así como anticipar o detectar de forma temprana problemas de calidad o de seguridad alimentaria (probabilidad de contaminación, etc.).