La CHD requiere al Ayuntamiento de Aldeamayor obras para la depuración de sus aguas y cumplir límites de vertidos

El grupo CCD-CI, a través de su portavoz, Félix Antonio Calleja, ya expuso en el último pleno ordinario su profunda preocupación ante el ultimo requerimiento recibido por parte de la CHDD para que el Ayuntamiento realice en el plazo máximo de tres meses las mejoras oportunas en el tratamiento de depuración y el cumplimiento de los límites establecidos en la autorización de vertido.

El requerimiento incluia la presentación, dentro del plazo marcado, un informe justificativo de la realización de dichas mejoras, al tiempo que se advertía, además, que mientras no se realicen dichas mejoras y mientras no se presente dicho informe la CHD seguirá considerando el grado de tratamiento del vertido como no adecuado, a efectos del cálculo del canon del control de vertidos, pudiendo esta situación dar lugar a la aplicación de las acciones legales que en derecho procedan por incumplimiento del condicionado de la autorización de vertido y a su revocación conforme al procedimiento establecido en el reglamento del dominio público hidráulico.

Ya a primeros del mes de diciembre pasado, Félix Antonio Calleja registró una denuncia, con dossier fotográfico incluido, ante la CHD por el problema de malos olores que han sufrido más intensamente los vecinos y por los vertidos en los arroyos del municipio.

Desde hace tres años, insistía Calleja, los vertidos malolientes e insalubres llegan a alcanzar el extremo este de la Urbanización 'Aldeamayor Golf', junto a la residencia de personas mayores allí enclavada, en la calle Fuentona de Muriel, 1 haciendo imposible a determinadas horas del día que los vecinos y usuarios puedan pasear por allí.

VERTIDO NO ADECUADO

En base a la información disponible de la CHD sobre el vertido procedente de la urbanización Aldeamayor Golf y a los controles sobre el mismo, se ha comprobado el incumplimiento reiterado de los valores límites establecidos, superando el 50 por ciento del límite establecido en todas las muestras tomadas hasta el año 2020 en los parámetros DB05 y nitrógeno total y en todas las muestras tomadas desde el año 2017 en los parámetros DQO y sólidos en suspensión. Estos incumplimientos tan acusados son indicativos de un funcionamiento incorrecto o insuficiente de la EDAR.

El ayuntamiento de Aldeamayor lleva desde el año 2018 sin enviar periódicamente las declaraciones analíticas de vertido y los informes finales anuales de los resultados obtenidos, remarcando que el último informe enviado que consta es del año 2017.

Por todo ello la Confederación ha marcado la liquidación del Canon de control de vertidos para el año 2020 en la cantidad de 48.145,37 euros al ser un vertido inadecuado.

Calleja, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que pidió al alcalde, el socialista Fernando de la cal, que se tomara más en serio este grave problema de malos olores, vertidos y mal funcionamiento de la EDAR, pues, según las palabras del edil de CCD-CI, "es intolerable que los vecinos estén sufriendo día a día estos problemas y que su gobierno formado por socialistas y ciudadanos no haga nada para evitarlo".

Además, Calleja pidió al equipo de gobierno formado que deje de pagar con dinero público "su incompetencia en este asunto; es una autentica vergüenza que se utilice el dinero de todos para pagar más de 48.000 euros a la CHD por todos estos incumplimientos en el ejercicio 2020 y que no cumpla con su trabajo, ya que llevan tres años sin enviar las analíticas de vertido y los informes finales obtenidos, como bien remarca la confederación".