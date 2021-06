Paz Vega nos da una auténtica lección de estilo en el Festival de Málaga

Si de algo sabe mucho Paz Vega, además de interpretación, es de estilo. Lo consiguió el año pasado en este mismo Festival de Málaga y lo ha vuelto a hacer en esta edición. Peinada y maquillada por el equipo de Antonio Eloy Pro, aquí están los detalles de dos looks de la actriz que van a dar mucho que hablar.

Look de día: Recogido minimal y con twist

Para la mañana, Vega ha seguido los pasos de la reina Letizia y ha sucumbido a los encantos de la jerezana Inés Domecq, optando por un vestido de la firma IQ Collection de lo más original.

El diseño se componía por un escote cerrado en la parte delantera y en V en la parte trasera con cierre trasero abotonado. Además, lleva fajín ajustable con detalle de borlones en los extremos incluido. Esta confeccionado con lino y tiene un largo midi, con el detalle muy llamativo de bolsillos armados en los laterales.

"Para acompañar al elegante vestido gris, hemos creado un recogido sencillo que encajaba perfectamente con el total look. Los volúmenes se armonizaban con una coleta baja, muy minimal, anudada con una cinta negra fina. Hemos dejado caer unos mechones sueltos que le restaban importancia a la imagen y le aportaban un aire más fresco, a la vez que enmarcaban su rostro", indica Álvaro Sánchez, responsable de peluquería de Antonio Eloy Pro desde Málaga.

"En cuanto al maquillaje de la actriz, hemos jugado con los tonos tierra para los labios y más profundidad en la mirada con un ahumado que resaltaba sus ojos y contrastaba con la piel clara de su rostro. Así hemos conseguido hacerla destacar sin abrumar", explica Sánchez.

Paz Vega en el Festival de Málaga. GTRES

'Look' de noche: la elegancia del negro

Para la tarde, Vega escogió un conjunto que no dejó indiferente a nadie. La actriz lució un dos piezas en color negro muy elegante de la firma The 2nd Skin Co, formado por un top off-shoulder de volantes en todo el cuerpo y mangas abullonadas. A esto lo acompañó un pantalón de pinzas a tono satinado y un cinturón a juego.

Para el pelo, según afirma Álvaro Sánchez, "no realizamos ningún recogido, sino que dejamos la melena suelta, impecable, con unas ondas muy sutiles, sobre todo en la parte delantera, que se apartaban del rostro y le daban ligereza". Por otro lado, en cuanto al maquillaje, "los labios se resaltaron con un tono tierra muy natural y el énfasis se puso de nuevo en la mirada, intensa gracias al perfil del eyeliner y del ahumado oscuro de los párpados".

Paz Vega con su hija Ava Salazar en la 'premiere' de 'La casa del caracol'. GTRES

Su hija, Ava, también participó en la presentación. Vestida de blanco, destacaba junto a su madre. "También optamos por dejar la melena suelta, realzando sus rizos naturales y el cuerpo de su cabello. El maquillaje muy discreto y suave, realzaba la belleza de su rostro", explicaba Sánchez.