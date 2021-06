23 frases inspiradoras de Pau Donés a lo largo de su vida

Este miércoles 9 de junio se cumple un año del fallecimiento del cantante y compositor, Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo. Tras luchar durante más de cinco años contra un cáncer, el autor de grandes éxitos como La flaca, Bonito o Depende se despedía en una última charla con el presentador Jordi Évole en la que daba una lección de vida a todos los espectadores.

"Yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde que me dijeron 'te vas a morir' a mí me interesa más la vida", señalaba el cantante en esta entrevista, justo dos semanas antes de fallecer. Sin duda, el documental dejó grandes frases que se convirtieron en un canto a la vida, como muchas de las que ya están presentes en las canciones de Pau Donés.

Algunas de las frases más inspiradoras de 'Eso que tú me das'

"El miedo es terrible, bloquea la libertad de ser tú mismo. Me aterra ver a la gente que tiene miedo a la vida, a querer y a que le quieran".

"Hay que aceptar la muerte como parte de la vida. No tengo miedo a morir, lo que me preocupa es sufrir y ver a los míos sufrir".



"No llorar me parece un síntoma de debilidad. Llorar es un síntoma de valentía, me encanta llorar".

"Tengo ganas de reír, de llorar… pero sobre todo de vivir ahora en este momento".

"La vida son cuatro días, y tres pasaron ya".

"No te preocupes, ocúpate. Disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, que estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas".



Las mejores reflexiones de sus canciones

"Alas… ¿Quién me presta unas alas? Tengo ganas de volar": 'Alas' (2011).

"Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, pero a tu manera": 'Déjame vivir' (2007).



"Que aquí estamos de prestao, que el cielo está nublao, que uno nace y luego muere": 'Depende' (1998).



"Y no me sonrojo si te digo que te quiero, y que me dejes o te deje eso ya no me da miedo": 'El lado oscuro' (1996).



"Cuántas veces dibujé con los dedos tu sonrisa, cuántas veces convertiste mi pena en alegría": 'Cara de azul' (2001).

"Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad, cuando no suena a mentira, bonita la amistad, bonita la risa": 'Bonito' (2003).

"¿De qué tienes miedo? Suéltate y cuéntame, que aquí estamos para eso": 'Grita' (1998).

'50 palos y sigo soñando', sus últimos escritos