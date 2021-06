Horario y cómo volver a ver el documental de Pau Donés con Jordi Évole en el primer aniversario de la muerte del cantante

Este miércoles 9 de junio de 2021 se cumple un año de la muerte del cantante y compositor, Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, como consecuencia de un cáncer que padecía desde 2015 y contra el que estuvo luchando durante años.

Con motivo del aniversario de la muerte del autor de éxitos como La flaca, Depende o Bonito, la cadena de televisión La Sexta volverá a emitir Eso que tú me das, la última entrevista que concedió el cantante al presentador Jordi Évole, este miércoles a las 22.30 horas.

La última entrevista de Donés, una lección llena de vitalidad

"Tengo ganas de reír, tengo ganas de llorar y, sobre todo, tengo ganas de vivir porque siempre he sido muy vital". Estas eran las últimas palabras que Donés recitaba en la entrevista realizada en su casa del Valle de Arán tan solo dos semanas antes de morir.

Un documental que se convirtió en un éxito en cines y que supone un canto a la vida. "Yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde que me dijeron 'te vas a morir' a mí me interesa más la vida", contaba Pau Donés a Évole.

Este miércoles volverá a emitirse en abierto en homenaje al cantante por la lección de vida que plasmó en esta charla en la que habla de la necesidad de vivir, de no tener miedo, de disfrutar de todo lo que nos rodea y en la que lanza un mensaje de optimismo a todos los espectadores.