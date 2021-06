Visit València celebra el centenari del naixement de Berlanga amb visites guiades gratuïtes

Aquest 12 de juny es compleixen 100 anys del naixement del realitzador i, per a commemorar-ho, Visit València oferirà de forma gratuïta la Visita Guiada 'València y el cine de Berlanga' a les persones que ho sol·liciten a través d'un formulari online en la web.

Hi haurà quatre cicles de visites gratuïtes tant el dissabte 12 com el diumenge 13 de juny, i el nombre de places per grup ha sigut ampliat de 19 a 24 persones per la relaxació de les restriccions.

La personalitat del cineasta ha motivat la creació d'aquesta ruta, un recorregut per les seues vivències i memòries a València. "Volem que Berlanga seguisca emocionant, perquè el seu llegat siga el nostre, perquè la ciutat que ho va veure nàixer i créixer ha de ser ambaixadora, no només d'eixa herència cinematogràfica, sinó de la seua manera d'interpretar les realitats", explica el regidor de Turisme, Emiliano García.

El tour, d'una hora i mitja, començarà en l'Oficina de Turisme de la Plaça de l'Ajuntament i recorrerà els emplaçaments més emblemàtics de València per a Berlanga, com a cinemes, cafés, tertúlies i llibreries.

"És una oportunitat única per a totes aquelles persones que s'interessen per la figura del cineasta, i per l'espenta que va tindre València en la seua obra i viceversa. Poder oferir la Ruta Berlanga de manera gratuïta és la millor forma de començar un any dedicat a un dels nostres valencians més il·lustres", ha destacat Emiliano García.

Les inscripcions es tancaran demà dimecres, 9 de juny, al migdia. Les reserves es realitzaran a través de la web