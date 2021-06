Diego El Cigala se suma al cartell de Som Festival Castelló per al 22 d'agost

Diego El Cigala s'ha sumat al cartell de Som Festival Castelló per al diumenge 22 d'agost. Amb més de 30 anys de carrera, és el cantaor flamenc amb més projecció internacional i arriba al festival dins del seu gira 'Cigala canta a México', un homenatge a la música i al poble mexicà que des del començament de la seua carrera li ha rebut amb gran afecte.

Ha guanyat 6 Latin Grammys, 5 Premis Lunas de l'Auditori Nacional de Mèxic, 5 Premis Amigo, 3 Premis de la Música i 2 Premis Ondas, a més d'una nominació als Grammys pel seu àlbum 'Indestructible' i una altra com Millor Artista Solista Tropical en els Premis Billboard.

Ha venut més de dos milions d'àlbums, amb diversos discos d'or en el seu haver-hi en diferents països com Espanya, Mèxic, Colòmbia, l'Argentina i Veneçuela, segons ha informat l'organització del festival en un comunicat.

Diego El Cigala ha col·laborat amb grans artistes internacionals com Bebo Valde's, Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Salif Keita, Mina, Caetano Veloso, Toquinho i Rosario, entre molts altres.

A poc a poc va prenent forma el cartell de Som Festival 2021 i que, amb la incorporació de Diego El Cigala al costat de Manuel Carrasco, El Barrio, Juanito Makandé, el millor tribut a Queen "God Save The Queen", Som Family i l'humor de Juan Amodeo, serà una edició que aportarà un gran valor cultural i econòmic per a la ciutat així com per al Grau de Castelló amb la col·laboració directa de l'Ajuntament de Castelló.