Policia i Guàrdia Civil reforcen el seguiment i la comunicació amb les víctimes de violència masclista

Així ho estableix la instrucció dictada en els últims dies per la secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior per a reforçar la lluita contra aquesta xacra, un text distribuït a totes les unitats policials i de l'institut armat a la Comunitat Valenciana, informa Delegació de Govern.

S'articula així el reforç del coneixement del protocol de valoració de risc, aprovat al març de 2019, entre els policies i guàrdies civils habilitats per a aquestes funcions, especialment en la tramitació de casos de violència de gènere quan es denuncien per primera vegada.

La instrucció d'Interior recorda l'obligació de comunicar expressament a la víctima i a l'agressor les mesures adoptades per les autoritats judicials, així com de realitzar un seguiment detallat de cada cas i intensificar la comunicació amb la víctima per a garantir la seua seguretat.

També ordena a les forces i cossos de seguretat de l'Estat de la Comunitat que incrementen la dotació de recursos humans i materials per a la lluita contra la violència masclista, de manera que es puguen dur a terme totes les mesures d'avaluació de risc i de protecció de les víctimes i els seus fills.

"L'eradicació de la violència masclista és una política pública i com tal ha de ser avaluada de forma periòdica", recorda la delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero, destacant el compromís d'Espanya per oferir una resposta més àmplia a les víctimes.

Per a Calero, mentre hi haja una sola dona assassinada o agredida pel fet de ser dona, cal seguir treballant per a millorar qualsevol sistema i donar seguretat a "moltes víctimes que estan passant un calvari que no mereixen".