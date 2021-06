Sueca sol·licita la distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per al músic suecà Vicent Ros Pérez

Així ho ha explicat el regidor de Cultura, Vladimir Micó, impulsor de la iniciativa, qui ha assenyalat també que Vicent Ros és "digne mereixedor d'aquesta distinció per haver-se convertit en un musicòleg de referència en tota Espanya, i pel seu excel·lent i inigualable tasca de recopilació del patrimoni sonor musical de literatura i de tradició religiosa", segons ha informat el consistori en un comunicat.

Així mateix, ha sigut l'impulsor de la reconstrucció i conservació d'òrgans procedents de tota la Comunitat Valenciana, així com d'Alemanya d'esglésies desacralitzades.

Per la seua banda, l'alcalde, Dimas Vázquez, ha assenyalat que Vicent Ros "ha portat el nom de Sueca, i de la Comunitat Valenciana, allí on ha actuat, i ha contribuït a l'enaltiment de la cultura valenciana, al manteniment i restauració dels nostres òrgans i a la construcció d'altres nous, que han aportat riquesa al nostre patrimoni artístic i cultural; a més de formar a tota una generació de concertistes i organistes i recuperar obres dels grans autors valencians, com el mestre Rodrigo o el mestre Cabanilles".

Vicent Ros Pérez va nàixer a Sueca en 1945, en el si d'una família humil, i des de molt xiquet va començar a demostrar el seu interés per la música. "El seu excel·lent treball s'ha caracteritzat sempre per un gran altruisme, en tractar-se d'una disciplina que, a principis dels anys 70 del segle passat, quasi havia desaparegut", apunta el consistori.

Va ser deixeble de Montserrat Torrent i es va perfeccionar amb altres professors com Chapius i Guyard i, en 1978, va fundar l'Associació Cabanilles d'Amics de l'Òrgan. Ha actuat com a solista en molts concerts per tota Espanya i la resta d'Europa, i ha sigut convidat en nombroses ocasions per l'Orquestra de València.

Com a professor, catedràtic i director del Conservatori Superior de Música de València "se li pot considerar el pare de tota una generació d'organistes de la Comunitat Valenciana, i de part d'Espanya", incideix l'Ajuntament.