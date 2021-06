Reconocimiento internacional a una APP que monitoriza la vacunación del covid desarrollada por estudiantes de la UEMC

20M EP

NOTICIA

El proyecto para el desarrollo de una APP para facilitar la monitorización de las vacunas del COVID-19 y su patogenia, en el que participan dos estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), ha resultado ganador del concurso de ideas Nodal Award Shark-Tank, un reconocimiento internacional realizado por IMFAHE (International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education).