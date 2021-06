En concret, els llamps van impactar ahir en comarques de l'interior sud de Castelló i de l'interior nord de València.

Per a aquesta jornada es podrien repetir les arruixades i tempestats a l'interior del terç nord, que podran ser localment forts i afectar de forma més feble i aïllada a zones pròximes del litoral. Hi ha avís activat per tempestats a l'interior de Castelló.