Olga Moreno se rompe al recordar a su familia en 'Supervivientes': "David Flores tiene pasión conmigo, me ama tanto"

Los concursantes de Supervivientes 2021 ya llevan dos meses viviendo en las playas de Honduras aislados del resto del mundo, por lo que es inevitable que cada vez estén más cansados, tanto física como mentalmente, y se rompan al recordar a los suyos.

Es el caso de Olga Moreno, quien se ha derrumbado al hablar de su familia con Lara Sajen y Melyssa, y ha reflexionado sobre su estancia en el reality en un momento tan complicado: "Esto a mí me ha pasado por algo. Necesitaba un respiro en mi vida".

"Me muero por darle un abrazo mi marido, por ver a mi niña de 8 años y por recibir una carta de mi David, pero a Rocío [Flores]... Tengo tantas ganas de abrazarla. Será porque ella ha vivido esto. He pensado tanto, tanto en ella. Tengo que decirle tantas, tantas cosas...", expresó la mujer de Antonio David.

"Con los niños tenía que estar todo bien, no podía llorar porque me podían ver llorando. Nunca he podido llorar en alto", continuó contando la empresaria. "Con mi marido igual, le he tenido que dar mucho apoyo".

Después, centró sus alabanzas hacia David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco, del cual dice que "es especial": "Es un niño que se deja querer, es tan cariñoso... Es un niño diez. Yo se lo decía a Antonio David: 'Ojalá me saliera un niño igual que él'. Se acuesta y me tiene que dar un beso y un abrazo, o si no, no duerme. Tiene tanta pasión conmigo, me ama tanto".

Acto seguido, Olga Moreno quiso justificar sus palabras sobre ellos, pues en un principio quería mantenerse al margen de todo lo de fuera: "Yo no quería mencionar a ninguno de mis niños ni a mi marido, pero lo sueltas porque es tu vida. Mi vida es mi Lola, mi David, mi Ro, mi marido".

"Todos hablan de sus cosas. ¿Yo por qué voy a ser menos? ¿Estoy haciendo algo malo? Voy a dejar de pensar en la gente y voy a pensar en mí para que conozcáis cómo estoy con mis niños, como estoy en mí día a día", declaró ante la atenta mirada de sus amigas.