El ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confirmado que la selección española de fútbol será vacunada con la dosis de Janssen para protegerse del covid de cara a la Eurocopa. La decisión del Gobierno llega tras el positivo de Busquets que ha puesto a toda la plantilla en cuarentena. La selección juega su primer partido el próximo lunes por lo que no llegarían inmunizados a su encuentro contra Suecia.

Muchos han criticado que el Ejecutivo haya tardado tanto en tomar esta decisión, ya que si se detectaran más positivos entre los jugadores podría ponerse en peligro la clasificación de España en la competición europea. Otros denuncian que los jugadores de fútbol tengan el privilegio de recibir la vacuna antes que otras personas de su mismo rango de edad. El eterno debate que discute la importancia de la representación española en el fútbol europeo.

Este martes, el presentador Manu Carreño ha visitado el plató de El programa de Ana Rosa donde ha defendido la vacunación de los jugadores y ha informado sobre la última hora de la selección. Asimismo, el periodista ha sido muy crítico con Sanidad y ha sentenciado que no se haya tomado la decisión de vacunar a los jugadores hasta última hora.

"El buenísmo este que tenemos ahora, ese complejo de quedar mal, es que no somos todos iguales y hay que asumirlo. Es un grupo de deportistas que representan a tu país y van a viajar. Pues, chico, lo siento, no somos todos iguales", ha comentado Carreño. La presentadora ha defendido la posición de su compañero y ha calificado de "estupidez" que no se les haya vacunado antes. "Otra más del Ministerio de Sanidad, otra más", ha añadido Ana Rosa Quintana.

Los deportistas olímpicos están vacunados

El presentador de Deportes Cuatro ha denunciado por qué sí se puede vacunar a los deportistas olímpicos y no a los jugadores de fútbol. El colaborador Fernando Garea ha apuntado a que las vacunas suministradas a los olímpicos provienen del Comité Olímpico Internacional. Carreño ha corregido que se pidió a los comités olímpicos nacionales que vacunasen a sus deportistas, pero que la UEFA no ha pedido lo mismo a cada Gobierno y que eso se provocado esta confusión.

Los colaboradores han apuntado que la decisión de suministrarles las vacunas a pocos días del inicio de la competición podría suponer una desventaja para los jugadores españoles si alguno de ellos presenta algún síntoma tras recibir la dosis de Janssen. "Es la rectificación permanente de las meteduras de pata permanentes", ha comentado la conductora del programa. "No quisieron dar la imagen de que había una excepción con el fútbol y ahora les ha pillado el toro", ha añadido un colaborador.

Vacunas para otros jóvenes de riesgo

El programa ha entrevistado también al doctor César Carballo, médico de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que ha hablado sobre el aumento de la incidencia acumulada en algunas regiones. La presentadora le ha preguntado sobre este tema y el doctor ha argumentado que no está de acuerdo. Carballo ha defendido que "hay mucha gente esperando la vacunación. No es el mejor ejemplo que podemos dar porque la gente ve que hay ciertas personas con ciertos privilegios" cuando hay jóvenes de su rango de edad con riesgo sanitario que deberían de priorizarse.