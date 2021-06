Una capacidad de 3,8 litros y cuatro funciones o por qué comprar la freidora sin aceite Ninja que está rebajada un 15%

La subida de las temperaturas, además de regalarnos planes al aire libre e interminables jornadas de piscina, playa y sol, también va de la mano de un recetario estival delicioso. Sopar frías, con el gazpacho y el salmorejo, ensaladillas, helados de todos los sabores y, por supuesto, las raciones de los chiringuitos de playa (¡y ciudad!) hacen las delicias de comidas y cenas de junio a septiembre. Sin embargo, la llegada del verano no nos libra de seguir comiendo saludable y variado a diario, por lo que alimentarse de papas bravas, calamares a la romana, pescaíto frito o puntillas, entre otros, no es la mejor opción, por mucho que apetezca... A no ser que tengamos a mano una freidora sin aceite con la que reducir la cantidad de grasa y mejorar el valor nutricional de nuestras raciones.

Y, no: no hay por qué invertir mucho dinero para conseguir uno de los mejores modelos del mercado. Sirva de ejemplo la freidora sin aceite rebajada que hemos encontrado en el catálogo de Amazon que, hasta nueva orden o fin del stock, está un 15% más barata y a la venta por 110 euros. Una buena oportunidad para hacerse con este pequeño electrodoméstico que roza las cinco estrellas doradas en el catálogo del gigante de las compras online y disfrutar de las frituras y rebozados sin culpabilidad. ¿Puedes resistir la tentación?

Este modelo tiene 3,8 litros de capacidad. Amazon

Mucho más que una freidora

Este pequeño electrodoméstico, además de emplear aire caliente para hacer las veces de freidora sin aceite, funciona como un pequeño horno de convección que también nos permite asar, recalentar los alimentos (para aprovechar las sobras y devolverles su acabado de recién horneado) los alimentos y hasta deshidratarlos para conservarlos mejor. Con todo ello conseguimos hasta un 75% menos de grasa. Otra de sus ventajas es que podemos cocinar alimentos congelados sin tener que esperar a que se descongelen. En cuanto a la limpieza, sus piezas son aptas para el lavavajillas evitando que usarla nos produzca pereza y su cestita de 3,8 litros con rejilla para hornear es antiadherente.

Además, si todavía necesitamos más razones para incluirla en nuestra cocina, podemos echar un vistazo a lo que los usuarios que ya la han probado dice de ella. Algunos comentarios destacan la precisión de sus instrucciones, para que cada usuario aprenda a sacarle el máximo partido. También aseguran que los puntos de cocción que este modelo le da a los alimentos son inmejorables y que, pese a su gran capacidad, no tiene un tamaño excesivo.

