La primera fase de la reforma del Parc de l'Oest, quasi conclosa

El Parc de l'Oest de València, inaugurat en 1995, avança cap a la seua remodelació integral. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va visitar ahir la primera fase de les obres de remodelació de l'esplanada, que estan ja pràcticament concloses. Campillo va recórrer la zona, acompanyat per la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, M.ª José Broseta, i de representants de les associacions veïnals de Patraix, Tres Forques Nou Moles i 8 de març.

Segons va explicar, els treballs “avancen a molt bon ritme; ja es pot veure com ha canviat la zona respecte al que hi havia abans, una esplanada molt dura amb un escenari enorme i molt poc usat, que hem reformat per a habilitar un espai a escala humana”.

Campillo va explicar que, malgrat que l'actuació està pràcticament conclosa, s'ha produït un retard en el subministrament dels bancs que s'instal·laran i d'altres elements, a causa de la pandèmia de Covid. “Però, en molt poc temps, les obres estaran acabades i els veïns de tot aquest àmbit, Tres Forques, Nou Moles, Patraix i 8 de Març, i de la resta de la ciutat, podran vindre a gaudir d'aquesta nova zona del parc”, va afirmar el responsable d'Ecologia Urbana.

El projecte ha suposat una inversió de quasi mig milió d'euros (412.694,5 €), 76 euros per m², i permetrà “teixir el parc donant-li major continuïtat i unicitat”, en paraules de Campillo. L'actuació connecta les dues zones del parc, nord i sud, que fins ara romanien separades per una esplanada sense ombra i un escenari d'enormes dimensions, que configuraven una actuació d'obra dura i molt poc utilitzada en la pràctica.

Per contra, el projecte en execució ha permés disposar dos escenaris de fusta ran de terra per a mantindre la possibilitat de fer actuacions, enfront dels quals s'han disposat bancs llargs correguts de pedra. A més, s'han incrementat les zones d'ombra mitjançant la plantació de 39 nous arbres: s'han mantingut els ficus que existien en l'espai enjardinat i únicament s'ha eliminat un exemplar de palmera que havia quedat encaixonada entre els arbres i que ja no era viable.