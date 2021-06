La Comunitat ja emet el certificat Covid i Puig creu que ajudarà al turisme

La Comunitat Valenciana emet des d'ahir el certificat Covid Digital de la Unió Europea en les seues tres variants, de manera gratuïta i en versió electrònica o en paper, l'objectiu del qual és facilitar de manera segura la lliure circulació de la ciutadania a la UE durant la pandèmia.

Aquesta mesura pretén funcionar com un circuit ràpid que agilitze els tràmits d'entrada i eixida entre els països de la Unió Europea, que ja poden començar a emetre'l i utilitzar-lo i que estarà disponible en tots els Estats membres a partir de l'1 de juliol. Existeixen tres tipus de certificat: el que acredita que una persona s'ha vacunat enfront de la Covid; el que acredita que una persona s'ha recuperat de la malaltia; i el que acredita que la persona té un resultat negatiu en una prova diagnòstica, tot mitjançant un codi QR.

La Comunitat es troba així entre les comunitats autònomes preparades per a començar a emetre certificats des d'ahir, la primera data en què ja es pot posar en circulació aquest document digital. S'emetran en les dues llengües cooficials de la Comunitat i en anglés, i es podran sol·licitar pels ciutadans amb la seua targeta sanitària de manera telemàtica en el portal de coronavirus, en l'aplicació GVASalud o en el portal del pacient, o de manera presencial a través de la sol·licitud de cita en les agendes de taulell del seu centre de salut.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va considerar que el certificat verd europeu (certificat Covid Digital), que estarà generalitzat a principis de juliol, ajudarà a la Comunitat i va advocar per recuperar amb això altres mercats turístics com el francés, l'alemany o l'holandés, davant les restriccions del Regne Unit. Aquest certificat, va manifestar Puig, “ens permet ja generar una mobilitat el més normal possible dins d'Europa i això crec que és absolutament decisiu”.

De la mateixa manera, va informar que la Generalitat farà un sobresforç de promoció en eixos mercats per a intentar que la temporada "siga tan bona com siga possible perquè ens juguem molt en la recuperació econòmica en aquest inici de temporada”. “També en la tardor", va subratllar, i va manifestar que el govern valencià insistirà en la promoció perquè moltes de les persones que no han vingut en els últims temps per la Covid puguen vindre per primera vegada a la Comunitat.