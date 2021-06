Sharon Stone recuerda en 'El hormiguero' el ictus que sufrió: "Tuve que aprender a andar, a leer y a escribir"

El hormiguero sumó a su historial la participación de una nueva estrella de Hollywood, ya que este lunes Pablo Motos entrevistó a Sharon Stone, que conectó por videollamada desde su casa de Los Ángeles con el programa de Antena 3 para hablar de La belleza de vivir dos veces, su biografía reciente publicada.

"Es un libro complejo, dedicado a mi madre porque he descubierto que no puedes conocer tu vida si no conoces la de tus padres", señaló la invitada, que llegó a subir a sus redes sociales (con más de 211.000 seguidores en Twitter) el anuncio de su participación en el programa español.

En su biografía, una de las historias que destaca Stone fue el ictus que sufrió en 2001 que le dejó varias secuelas: "Tuve pérdida de memoria y de parte del oído izquierdo, tartamudez y no sentía la pierna izquierda", recordó la actriz.

"Me vi en la necesidad de volver a aprender a andar, leer y escribir, fue como empezar de cero. Es un proceso muy largo y depende del esfuerzo que le pongas, yo soy una persona muy disciplinada, pero hoy en día sigo trabajando para recuperarme", añadió.

Motos también comentó que la intérprete cuenta en el libro que, durante su estancia en el hospital, había tenido una experiencia espiritual: "Me sentí atraída por una luz blanca a lo lejos, sientes que sales de tu cuerpo".

"Hay gente que cree que es una experiencia científica y otros que es espiritual, yo pienso que pueden ser las dos cosas, pero después de recuperarme creo que me ha transformado espiritualmente", comentó la invitada.

Tras comentar los efectos del ictus, el presentador también destacó algo que le había llamado mucho la atención de la biografía: "¿Es verdad que tu abuela te enseñó a ser carterista?", a lo que Stone le contestó que "mi abuela irlandesa era muy buena carterista y me enseñó la técnica, recuerdo que me decía que para ser la mejor tenía que practicar mucho", afirmó entre risas.

Descubierta por Woody Allen y jefa de Leonardo DiCaprio

En el terreno puramente cinematográfico, Motos señaló que Woody Allen fue el que le dio su primera oportunidad: "Siempre que he trabajado con él ha sido una experiencia fantástica", afirmó la estadounidense.

"Mi primer papel era de extra, el ayudante de dirección dijo que no había aparecido una chica que tenía que interpretar un papel y Woody pensó que yo lo podría hacer, hablé con él y me ofreció el trabajo. El director de fotografía dijo que yo tenía ese factor misterioso, me preguntaron que si quería seguir en la película y me quedé", recordó Stone.

La estadounidense también comentó su éxito con Instinto básico: "Tras estrenarse la película, pasé un día por Sunset Boulevard, paré el coche en un semáforo y todo el mundo se me echó encima, no sabía si arrancar o no porque me pitaban los de atrás y estaba aterrada, acabé arrancando despacito, pero no sabía muy bien qué hacer", admitió riéndose.

En Rápida y mortal, la actriz fue la protagonista y la productora del filme, en el que también participó un joven Leonardo DiCaprio: "Por entonces la gente no le veía aún como una superestrella, yo sí lo vi, tenía ese talento especial y único. Su sueldo en la película se lo pagué yo", afirmó.

Por último, rememoró como conoció a Antonio Banderas en una gala de los Oscar: "Cuando llegó a Los Ángeles creí desde el principio que iba a ser una superestrella, yo tenía que presentar una categoría de los Oscar y pedí hacerlo con él".

"Me dijeron que no sabía inglés, pero era tan valiente y tan cariñoso que fue increíble. No olvidaré nunca ese día. Es que Antonio es mi hermano, lo adoro", concluyó la invitada de El hormiguero de este lunes.