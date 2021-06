Bruselas incluye a España como país que emite el 'pasaporte Covid' tras empezar a hacerlo Sanidad y algunas autonomías

El Certificado Certificado COVID-19 de la UE, el conocido 'pasaporte Covid', ha echado a andar este lunes en parte de España. Siete comunidades han empezado a expedirlo, al menos parcialmente, y aunque la competencia es autonómica, también ha empezado a tramitarlos el propio Ministerio de Sanidad a través de su página web. A lo largo de la jornada se han expedido o solicitado expedición varios miles de documentos para acreditar estar vacunado o haber pasado el coronavirus, lo que ha hecho que, a petición del Gobierno, la Comisión Europea haya cambiado la categoría de España, que ha pasado de estar "técnicamente preparada" para hacer este trámite a hacerlo de forma "efectiva".

Según los datos facilitados por sus consejerías, Extremadura ha emitido certificados a 1.297 usuarios; Castilla y León, 8.682 documentos, mientras que la Comunitat Valenciana, Andalucía, Navarra, Galicia y Aragón también han empezado a expedirlos. Aunque se decidió que esta competencia sería autonómica, el Ministerio de Sanidad también se reservó la potestad para crearlos y en el primer día ha recibido 60 peticiones a través de su página web. El director general de Salud Digital, Alfredo González, ha confiado en que "la mayoría" de las comunidades empiecen a hacerlo a lo largo de la semana. Para cuando sea obligatorio, el 1 de julio, Sanidad cuenta con que todas lo hayan hecho.

La puesta en marcha "se hará de manera progresiva y en periodo de pruebas durante todo el mes de junio aunque los certificados que se emitan serán válidos desde el primer momento", ha indicado Sanidad, en alusión a comunidades que aún no cuentan con todos los preparativos y que en su mayoría estarán listas a lo largo de la semana.

Expedir y leer

Con este paso de categoría, España se sitúa entre los nueve países de la UE a quienes Bruselas considera unidos a la 'pasarela' para el funcionamiento del 'pasaporte Covid'. Al principio de la jornada eran solo siete -también se acaba de sumar Lituania- y España se ha incorporado al listado a consecuencia de la petición que ha cursado el Gobierno en el primer día del periodo voluntario para la entrada en vigor del 'pasaporte Covid'. Según el Ministerio de Sanidad, en los aeropuertos y puertos ya hay habilitados lectores para poder leer los certificados procedentes de otros países europeos.

"Desde hoy España comienza a emitir a los ciudadanos residentes el Certificado Covid Digital de la UE y desde hoy ha empezado también a reconocer los certificados de otros estados miembros", ha anunciado González, en una rueda de prensa en el Ministerio.

González es uno de los máximos responsables de poner en pie junto a las comunidades un sistema en virtud del cual algunas ya han empezado este lunes a expedir certificados de que se está vacunado contra la Covid o que se ha pasado la enfermedad, para que estos, a su vez, puedan presentarlo en los controles a la entrada de otros países de la UE. Los preparativos empezaron hace dos meses y durante el proceso se han producido más de 200 reuniones entre el Ministerio y las comunidades, en conjunto o de manera separada, para dar luz verde a lo que el director general ha calificado de "complejo".

Por eso, ha añadido, comunidades que "tenían un sistema más avanzado que otras" son las primeras que ya este lunes han empezado a emitir certificados, aunque no sea plenamente. "Unas están con todo el abanico [de certificados], otras con menos funcionalidades, pero entendemos que era importante que las comunidades que los tuvieran pudieran lo pudieran hacer desde ya", ha dicho González, que ha esperado que así se eviten cuellos de botella a medida que se acerquen las vacaciones, al menos en las comunidades que ya han empezado.

A partir de ya en algunas comunidades

El sistema deberá estar plenamente operativo en todo su territorio el 1 de julio, pero este lunes España es uno de los países que se ha adelantado a esta fecha y algunas comunidades han mostrado que ya están listas para crear certificados y para leerlos.

Así, González ha respondido con un "sí" rotundo a un caso práctico: un habitante de Andalucía -que emite el pasaporte desde este lunes- con un certificado de estar vacunado puede viajar ya mismo a Polonia -otro de los que se ha unido a la 'pasarela' de la Comisión- sin más requisitos que presentarlo a su llegada.

"Un ciudadano de una comunidad que emita un certificado a partir de hoy puede ir a otro país que esté en la lista y pasará por un control rápido sin esperas, colas ni pruebas adicionales", ha dicho González sobre un Certificado que ha rechazado llamar 'pasaporte', porque no tenerlo no impide viajar, aunque poseerlo sí facilita el proceso.

De momento no todas las comunidades pueden hacerlo y no todas las que lo hacen contemplan todas las posibilidades –en formato digital o en papel– o para los tres supuestos posibles: por haber sido vacunado, por haberse recuperado de la enfermedad o por tener una PCR o una prueba de antígenos negativa 48 horas antes de viajar. Los vacunados que quieran viajar no podrán hacerlo 14 días antes de haber completado su pauta, la misma condición que opera en España para recibir visitantes de la UE y de países terceros.

El pasaporte es gratuito, a pesar de que quien tenga que presentar una PCR o un test de antígenos deberá pagarlo de su bolsillo, ya que no prosperó la propuesta del Parlamento Europeo para que fueran gratuitos.

En el caso de España y con la excepcionalidad que se ha reservado el Ministerio como "refuerzo" o "servicio adicional", serán las comunidades quienes los expedirán a sus ciudadanos, en un proceso que no será inmediato.

Según el sistema que se ha puesto en pie en España -y que puede diferir de lo que hagan otros Estados miembros-, a la llegada de los turistas los lectores de puertos y aeropuertos no leerán directamente los certificados emitidos por sus países, sino un código QR que se generará cuando 'suban' su certificado al cuestionario sanitario que, como hasta ahora, deberán cumplimentar una vez que entren en el avión. No es un sistema tan directo, pero Sanidad sostiene que es más seguro, porque también permite, por ejemplo, hacer la trazabilidad de un posible positivo en un avión.