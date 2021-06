Andalucía abre esta semana la citación para la vacuna a los nacidos entre 1975 y 1980

"Vacunar, vacunar y vacunar". Es el mantra que la Junta repite una y otra vez desde que a finales del pasado diciembre comenzara en toda España la campaña de vacunación contra la Covid-19. Un ritmo que ya permitió adelantar al pasado 1 de junio, una semana antes de lo previsto, el inicio de la inmunización en la población menor de 50 años. Y que ahora posibilitará que antes de que termine esta semana esté activa la citación directa hasta los nacidos en 1980.

Así lo anunció este lunes la Consejería de Salud y Familias, que explicó que este martes se abre el proceso de petición de cita para los nacidos en 1975 y 1976, es decir, aquellos que hayan cumplido o vayan a cumplir 46 y 45 años en 2021. Las agendas se irán abriendo de manera progresiva, de forma que será el jueves día 10 cuando podrán pedir su cita los nacidos en 1977 y 1978 (44 y 43 años); y el viernes día 11, los nacidos en 1979 y 1980 (42 y 41 años). La inmunización para estos grupos de edad se realizará, según informó Salud, con los sueros de Pfizer, Moderna o Janssen.

Cabe recordar que la cita directa puede solicitarse a través de la web ClicSalud+, mediante la aplicación móvil o el número de teléfono de Salud Responde (955 545 060) o en el centro de salud correspondiente, "preferiblemente por teléfono".

De esta manera, destacó Salud, a partir del próximo fin de semana y en los días sucesivos se ampliará la petición directa de cita para los menores de 41 años, siempre en función de las dosis que haya disponibles. Esta semana, en concreto, Andalucía va a recibir un total de 508.920 vacunas, de las que 428.220 corresponden al preparado de Pfizer; 55.000 al de Moderna; y 25.700 al de Janssen. Las dosis de AstraZeneca, aclara la Consejería de Salud, no están confirmadas, pero está prevista la llegada de una remesa.

Además, y como novedad esta semana, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abrirá el miércoles la opción de citación directa para las personas nacidas entre 1954 y 1961 que aún no hayan sido convocados por Salud para la primera dosis. A este grupo de personas "pendientes", Salud les administrará la vacuna monodosis de Janssen. Y mientras, los mayores de 55 años que tampoco hayan sido citados por no tener el SAS sus datos actualizados o por algún otro tipo de incidencia pueden obtener su cita a través de los números de teléfono que la Junta ha habilitado en cada una de las provincias para tal fin, y que pueden encontrarse en la web del SAS.

Balance de vacunación

Hasta el momento, en Andalucía se han administrado ya 5.251.306 vacunas, lo que supone más de 3,4 millones de personas con al menos una dosis, es decir, el 48,7% de los mayores de 16 años; y más de 1,9 millones con la pauta ya completa, que representan el 27,3% de la población diana. Con estas cifras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacó que a finales de esta semana se alcanzará en la comunidad el hito del "50% de la población diana" con una dosis puesta y, "probablemente el 30%" de inmunizados con las dos dosis.

"La vacunación está cumpliendo su objetivo en Andalucía", aseguró el presidente, quien no obstante quiso lanzar un mensaje de prudencia a la población para evitar nuevos contagios del coronavirus, porque "la Covid no ha desaparecido, sigue y va a seguir desgraciadamente durante mucho tiempo entre nosotros", advirtió. Por ello, incidió en que "no podemos relajarnos" ya que, después de su experiencia personal, "cuando se tiene Covid y uno está solo en su casa se le pasan muchas cosas en la cabeza". "No quiero ni pensar cuando se está solo en un hospital", concluyó Moreno.

Dosis para los turistas estivales

El presidente, Juanma Moreno, ha asegurado que Salud está "trabajando" en la vacunación de los turistas este verano y señaló que la comunidad, "como tierra solidaria", está "dispuesta" a vacunar a aquellos visitantes de otras regiones a quienes les toque inocularse el preparado, aunque admitió que supone un "esfuerzo".

En cuanto a los andaluces que viajen a otras regiones en verano, señaló que será Andalucía quien les administre la vacuna "cuando regresen" aunque les pidió ser "proactivos" para intentar irse ya vacunados si pertenecen a la franja de edad en la que pueden pedir ya la cita.