La hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha renunciado este lunes a su cargo y a su escaño para pasar a formar parte del equipo de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales que se postula como nueva secretaria general de Podemos. El adiós de Serra -en el que ha pesado la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la revisión de su condena por un delito de atentado a la autoridad en 2014, según ha reconocido ella misma- deja vacante la portavocía morada en el hemiciclo autonómico y también puede traducirse en que durante la sesión constitutiva que se celebra este martes, el grupo progresista tenga un diputado menos.

Fuentes de Unidas Podemos han asegurado que Serra no acudirá a la primera sesión parlamentaria de la XII Legislatura, cuyo inicio está previsto a las 10.00 horas. El nombre de la persona que se hará cargo de la portavocía del grupo en el próximo año y medio se conocerá también este martes. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Jesús Santos, primer teniente de alcalde de Alcorcón y coordinador de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid.

Santos iba de número 6 en la lista electoral, por detrás de Pablo Iglesias e Isa Serra, ambos fuera de la Asamblea tras sus renuncias; y de Vanessa Lillo Gómez, Alejandra Jacinto Uranga y Agustín Moreno García. Lillo forma parte de la cuota de IU dentro de la lista, por lo que es previsible que no adquiera la condición de portavoz principal y se le reserve el papel de adjunta. Jacinto y Moreno se estrenan como diputados esta legislatura, por lo que ante ellos tiene más posibilidades de ser el elegido Jesús Santos, con más experiencia política y peso dentro del partido.

Otro de los candidatos a ejercer de portavoz es Jacinto Morano. Ocupó el número 11 de la papeleta al 4-M -de hecho tiene la condición de diputado por la renuncia del exJemad Julio Rodríguez-, pero a su favor juega que ya ha sido portavoz adjunto durante la pasada legislatura e incluso llegó a sustituir a Serra durante su baja por maternidad, el año pasado.

Trámites a contrarreloj para cubrir el puesto de Serra

La marcha de Isa Serra puede que tenga una derivada más allá de un relevo en la portavocía de Unidas Podemos en la Asamblea. Como no va a acudir a la sesión constitutiva, durante las últimas horas se están haciendo todas las gestiones necesarias para que la siguiente persona en la lista, Paloma García Villa, pueda completar todos los trámites y tomar parte del Pleno de este martes.

Hacia las 19.30 horas de este lunes, desde la formación aún no contaban con una resolución al respecto, pero confiaban en tenerla antes del inicio de la sesión de este martes y que García Villa pueda ocupar su escaño.

Si no fuera así, la falta de un diputado de Unidas Podemos no supondría, a priori, un cambio en el equilibrio de fuerzas de la Cámara, que este martes tienen que elegir la composición de la Mesa. La amplia representación que obtuvo el PP hace que la aritmética de la votación no esté tan ajustada como en sesiones constitutivas anteriores.