Erik Lozano, primer fallero mayor de una comisión de Catarroja: "Espero que la gente lo normalice o al menos lo respete"

El joven, fallero "de toda la vida", ha sido elegido de acuerdo a los mismos criterios y procedimientos que se siguen a la hora de seleccionar a la fallera mayor. De hecho, ha asegurado que su reinado será "con las mismas condiciones" y ha expresado su deseo de que "la gente lo normalice o, al menos, lo respete".

Lozano, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que haber sido nombrado fallero mayor de su comisión ha supuesto "cumplir su mayor sueño", debido a que era una idea que perseguía "desde hace bastante tiempo", y porque representar a su falla "es un orgullo".

No obstante, el joven ha reconocido que, antes de presentarse para optar al cargo, le surgió la duda de "qué pensará la gente" y si recibiría el apoyo o no de la comisión. Sin embargo, el hecho de que un fallero de la propia falla pusiera encima de la mesa la idea, fue precisamente lo que le hizo dar este paso.

"Si se piensa que un hombre puede ser fallero mayor, por qué no lo propongo y poder así cumplir mi sueño", se preguntó. De esta forma, se propuso a la comisión elegir al joven como máximo representante y, finalmente, Lozano recibió el apoyo de la asociación fallera. "Todos dijeron que sí", ha recordado.

Tras conocerse la noticia, el joven reconoce que se esperaba "cierta repercusión" aunque "no tanto revuelo". "Me decían que seguro que me hacían entrevistas, pero no me esperaba tanto", ha asegurado.

En todo caso, ha subrayado que poder representar a su comisión, la de Plaça de la Regiò de Catarroja, ha sido cumplir su "mayor sueño" y ha reconocido que es "todo un orgullo" ostentar este cargo.

UN PASO PARA "NORMALIZAR"

Lozano ha valorado que las comisiones de Catarroja y el colectivo fallero han recibido de forma "genial" la noticia, al tiempo que ha señalado que acudirá "a todos los actos" donde le "dejen entrar", debido a que algunos, como la cabalgata, están ligados a la figura de la fallera mayor, por lo que las comisiones "tendrían que aprobar" que pudiera asistir.

No obstante, reconoce que "no es una cosa que le importe" porque su única intención es "representar a la comisión". "Voy a ir a todo lo que se pueda", ha adelantado.

Por todo ello, espera que "todo el revuelo" que se ha creado por esta circunstancia sirva para que las comisiones planteen que los hombres puedan ostentar también el cargo de representación de la comisión, de forma que "se vea que tanto los hombres como las mujeres puedan representar esta figura".

"Hace ya unos años la presidenta de la falla era una mujer, ¿por qué no también que tanto hombres como mujeres puedan ser fallera mayor?", se ha preguntado.

Finalmente, Erik Lozano espera vivir su reinado "dentro de la novedad" pero, a la vez, "que la gente lo normalice y lo vea normal, o, por lo menos, lo respete" porque "es un paso para normalizar" la fiesta de las Fallas.

"REINADO LO MÁS NORMAL POSIBLE"

Por su parte, el presidente de la falla de la Plaça de la Regiò, Javier Vázquez, ha expresado que la comisión "va a apoyar" a Lozano para que tenga "un reinado lo más normal posible" en 2023. Al respecto, ha detallado que Lozano, antes de ejercer su reinado, será una de las damas -figura creada en la comisión- que acompañen a la fallera mayor en septiembre de 2021 y marzo de 2022.

Para la elección de Lozano como fallero mayor, algo que "siempre ha querido ser", ha explicado, la comisión procedió a modificar sus estatutos para que permitieran esta circunstancia. "Entonces, se presentó, la gente de la falla lo animó, se sacó a votación y unánimemente se decidió", ha aseverado.

"La igualdad la tenemos muy normalizada en la comisión", ha destacado, al tiempo que ha explicado que, de hecho, en la falla entregan ramos de flores "tanto a hombres como a mujeres".

Preguntado por el impacto que se ha generado tras conocer la elección del fallero mayor, ha afirmado que la situación "es normal" porque se trata de una persona que ya pertenecía a la comisión. "No nos esperábamos tanto revuelo", ha manifestado.

En este sentido, ha celebrado "cualquier situación que sirva para normalizar la situación". "Igual que queremos que cada niño o niña sea de la forma que quiera, por qué no puede ser esto", ha finalizado.