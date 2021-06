Ágatha Ruiz de la Prada desmiente que haya vuelto con Luismi Rodríguez 'El Chatarrero': "Somos muy amigos"

Tras romper con Luis Gasset a finales de abril, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido varias veces preguntada por otro de sus ex, Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'El Chatarrero'. Y es que, según el periodista Federico Jiménez Losantos, ambos habrían vuelto porque acudieron juntos a una boda a la que él también asistió.

"Sabía que habían vuelto, pensé que era cuestión de tiempo que se destapase", dijo el periodista de esRadio. Sin embargo, por otro lado confirmar lo contrario, que solo son amigos.

Y, por si quedaban dudas, la propia diseñadora lo ha desmentido a los reporteros: "Somos muy amigos, pero no hay acercamiento. No hay más intención que amistad, es imposible".

"Además, está como un adolescente, enloquecido", ha añadido después, dejando a los periodistas sorprendidos, pues Samira no sería la única chica con la que se le ha visto. "No para de salir y eso", ha asegurado Ágatha después y ha concluido que, de momento, no quiere saber nada de hombres.