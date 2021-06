Así es la 'Familia Arcoíris': grupos de 'hippies' que llevan más de medio siglo acampando por el mundo

Se reúnen periódicamente y acampan en un lugar en medio de la naturaleza durante unos días en los que prácticamente la norma que rige es que no hay normas, salvo la de abrazar un modo de vida alternativo y sin jerarquías propio de las contraculturas 'hippies' que surgieron en las últimas décadas del siglo pasado. Se hacen llamar 'Familia Arcoíris' (o 'Rainbow Family', en inglés) y aspiran a cuatro ideales fundamentales: paz, armonía, libertad y respeto, que consideran opuestas al consumismo y al capitalismo.

A pesar de que llevan décadas asentándose en bosques, montañas y prados de todo el mundo, suelen pasar desapercibidos hasta que el país en cuestión es testigo de esta iniciativa nómada. Algo así ha sucedido en España en los últimos días después de que unas 200 personas se instalaran en la Sierra de la Demanda, a 70 kilómetros de Logroño (La Rioja).

Tras recibir el aviso de varios vecinos que avistaron el campamento, la Guardia Civil se personó en el lugar, donde registraron los objetos personales sin hallar nada destacable salvo algunos fármacos con viagra. Ahora, estudian desalojarles por haberse instalado de forma ilegal e incumpliendo las normas sanitarias impuestas por la pandemia, así como las de incendios.

"Les recibimos en círculo, cantando y aquí seguimos", declararon algunos asistentes al medio regional 'Rioja 2'. Reconocen que no han obtenido los permisos pertinentes para llevar a cabo ese encuentro ('Rainbow Gathering', como ellos le llaman), pero defienden que siempre dejan la zona "como la encontramos o incluso mejor porque la limpiamos de madera seca que favorece el riesgo de incendios".

Su presencia ha suscitado sentimientos diversos entre la población riojana. Mientras algunos, incluido el propio alcalde de Viniegra de Abajo, Juan Ignacio Martínez, quien ha negado el rumor de que andan desnudos y practicando sexo, asegurando que en verdad no crean problemas.

Tienen previsto levantar el campamento el próximo 10 de junio, al finalizar el ciclo lunar, y no podrán volver al mismo terreno hasta pasados los siete años. Pero ¿a dónde irán? o, mejor dicho, ¿quiénes son los miembros de la 'Familia Arcoíris?

Medio siglo de acampadas

Rainbow Family WelcomeHome

El concepto nació junto al movimiento hippie de los años 60 y 70 y acuñó las principales insignias con las que iniciaron su reivindicación por un mundo pacifista, ecologista y despojado del capitalismo y del consumismo. Son muchas las comunas que surgieron entonces -y que todavía siguen existiendo a día de hoy- pero, concretamente, la 'Rainbow Family' se reunió por primera vez en 1972 en Colorado (EE UU). Más de 20.000 personas se asentaron en la que sería nombrada como la reunión original y por la cual se hace un homenaje anual durante la primera semana de julio.

Durante el resto del año convocan múltiples reuniones en distintos puntos del mundo. Israel, Francia o Irlanda son algunos de los destinos planeados para este año, aunque ni los lugares ni las fechas suelen confirmarse hasta el último momento y el evento acostumbra a difundirse 'boca a boca' o a través de foros de Internet.

Así, personas de todo el mundo y de todas las edades atraídas por la idea de vivir durante unos días una auténtica experiencia alternativa se reúnen en un pintoresco campamento al que les gusta bautizar como su propia Babilonia.

Son muchos los ojos curiosos que a lo largo de estos cincuenta años se han adentrado en los asentamientos para observar y experimentar de primera mano el funcionamiento de estas comunas. El fotógrafo eslovenio Matjaž Krivic, lleva más de dos décadas capturando momentos de las reuniones en varios países y exponiendo las imágenes en la serie 'Somewhere Under the Rainbow' (En algún lugar debajo del arcoíris), cuyo inicio se remonta a 1997 y, según él mismo indica, todavía continúa.

"Es admirable cómo miles de personas logran convivir pacíficamente durante largos períodos de tiempo en circunstancias extremadamente difíciles (sin electricidad, sin agua corriente) sin líderes, policías o incluso organizadores. No hay estructura jerárquica, la comida se distribuye comúnmente y cada acción de grupo se decide a través de un proceso de consenso llamado 'círculo de conversación", explica en la descripción de la serie el columnista y rapero Miha Blazic, mayormente conocido como N'Toko.

Un sistema voluntario, anárquico y participativo

Los "Rainbow Gatherings" funcionan de forma anárquica y cualquier trabajo que se realice en el campamento es de forma voluntaria. No se exige, por tanto, ninguna compensación económica por acudir, aunque sí que suelen hacer colectas a la voluntad a través del ritual del "Sombrero mágico" que consiste básicamente en pasarlo de mano en mano para que cada uno aporte lo que quiera o pueda.

De esta forma y alrededor de una fogata permanente que se mantiene encendida durante los días en los que estén reunidos, forjan un modo de vida basado en la participación y el disfrute de las numerosas actividades y talleres (yoga, raiki, botánica, espiritualidad, etc.) que impulsan.

Cuentan también con elementos esenciales en los que basan todo el sistema. El más importante, según han destacado muchos asistentes, es el Círculo. "En el Círculo nos convertimos en Uno", declaró uno de ellos a una de las páginas webs que se dedica a difundir información sobre este movimiento. "Escuchamos a todo el mundo y hablamos con todos de uno en uno. Todos tienen la oportunidad de hablar", añade.

¿El próximo destino? No se sabe a ciencia cierta. Aunque hay páginas que se han atrevido a publicar un calendario provisional con las fechas y lugares de las próximas reuniones. Según indican, el próximo "gathering" podría celebrarse en Irlanda justo después de levantar el asentamiento que todavía permanece en La Rioja.