Carlos Sobera habla del estado anímico de Rocío Flores detrás de las cámaras: "No puedes ser de piedra ni de hierro"

Carlos Sobera acudió el pasado sábado al madrileño Wanda Metropolitano para participar en un partido de fútbol solidario a favor de la Fundación Cris, aportando así su granito de arena en la lucha contra el cáncer. Allí conversó con la prensa no solo sobre dicha iniciativa, sino también sobre su trabajo como presentador de Supervivientes, reality en el que colabora Rocío Flores.

Los periodistas le preguntaron acerca de su relación con la tertuliana, quien en los últimos meses ha copado los titulares de la crónica social a raíz de la serie documental protagonizada por su su madre, Rocío Carrasco. La joven ha llegado a contar que no atraviesa un buen momento y, de hecho, el pasado mes tuvo que abandonar el plató de Supervivientes al no poder contener las lágrimas.

"Es normal que algo surja, pero si te das cuenta nunca lo tratamos en profundidad. Somos respetuosos. Tenemos en cuenta que la gente que ve Supervivientes quiere ver Supervivientes, por eso bordeamos el tema", expresó el periodista al respecto pese a ser "un ignorante absoluto" en el conflicto entre madre e hija.

Sobera fue muy cuidadoso a la hora de hablar del estado anímico de su compañera de trabajo, aunque sí aportó algunos detalles. "Ha tenido bajones", dijo, a lo que añadió: "Un día tuvo que salir del plató llorando y tardó diez o quince minutos en regresar. Después de unas declaraciones no tuve ni que preguntarle. Me quede mirándola y fue suficiente para que ella se rompiera".

"Todos tenemos sentimientos y lógicamente las cosas te afectan. No puedes ser de piedra ni de hierro y hay momentos en los que le pega bajón por lo que escucha, por lo que ve. Es señal de que algo tiene que dentro lleva y que necesita echarlo fuera", reflexionó el presentador, destacando que "Rocío Flores es muy amable y muy correcta. Es muy disciplinada, sabiendo cuál es su trabajo y lo que tiene que hacer".

Finalmente, el rostro de First Dates opinó que "todos quieren que padres e hijos se lleven bien". Eso sí, volvió a recalcar que no había visto el documental y que, por lo tanto, no podía dar una opinión firme. "Desconozco el problema real, su dimensión y no puedo decir nada en ese sentido", zanjó, tal y como recogió Europa Press.