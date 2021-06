En concret, ja s'han inoculat 3.032.762 dosi i un total de 2.051.142 persones compten ja amb una dosi de la vacuna a la Comunitat Valenciana.

Al mateix temps, amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- hi ha 1.067.153 persones. Per províncies: 131.748 a Castelló, 388.332 a Alacant i 547.073 a València.