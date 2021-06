Cvirus.- La Comunitat Valenciana no registra cap mort, però segueix per damunt dels 200 casos diaris

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap mort per coronavirus, però segueix en la quarta actualització consecutiva per damunt de la barrera de 200 casos diaris. En concret, s'han notificat 203 casos nous des del dissabte, mentre que els hospitals valencians tenen 32 ingressats més i quatre llits UCI ocupats més que el divendres, segons la Conselleria de Sanitat.