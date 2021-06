La dolorosa carta de Ana Obregón a su madre por su cumpleaños: "Hoy soplarás las velas con mi hijo en un lugar lejano"

Este lunes, 7 de junio, la madre de Ana Obregón habría cumplido 90 años, motivo por el que la presentadora ha querido dedicarle unas emocionadas palabras a través de Instagram, donde ha publicado un vídeo lleno de recuerdos familiares en los que también aparece su hijo, Álex Lequio. "Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano", se lee en el post.

Una semana después de cumplirse un año del fallecimiento de Álex, la bióloga se vio obligada a decir adiós a su madre. Desde entonces, la recuerda con dolor, pero también con la satisfacción que le produce ser su hija. "Hoy cumples 90 años. Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal", rezan las primeras líneas de su carta.

"Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus once nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú", se lee después.

La presentadora ha recordado una de las frases que decía su hijo en común con Alessandro Lequio, y que le dejaron huella: "Como decía mi Aless, cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias mamá".

"Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas. No te preocupes, estoy cuidando de papá con el mismo amor que tú me enseñaste. Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano, en ese momento el cielo resplandecerá y ese rayito de luz y amor iluminará por unos segundos la absoluta oscuridad en la que me encuentro sin vosotros", ha zanjado Obregón, que ha recibido decenas de mensajes de cariño en su post.

Tras la muerte de su hijo, la presentadora ha hallado en las redes sociales un espacio donde poder desahogarse y sentirse cobijada. Son muchas las misivas que le ha escrito al joven desde que falleciera a causa del cáncer, y lo mismo está haciendo con su madre. "Me gustaría soñar esta noche que os tengo cogidos de la mano y no despertar nunca", escribió el pasado 28 de mayo.