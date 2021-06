Prop de 400 efectius vigilaran que no se celebre Sant Joan en les platges de València 

Prop de 400 efectius, entre Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Protecció Civil, formaran el dispositiu de vigilància de les platges de la ciutat de València per a evitar en elles la celebració de la Nit de Sant Joan després que l'Ajuntament haja decidit prohibir aquestes festes per a evitar l'expansió de la pandèmia de la Covid-19. Els 20 quilòmetres de platja del terme municipal estaran perimetrats eixa nit i per tant, tancats a l'entrada de gent.

Així ho ha indicat aquest dilluns el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha instat també a "repensar" quin tipus de celebració es vol per al 24 de juny sense que les festes que habitualment es produeixen en les platges per aquest dia responguen un model de "macrobotellons" i "tones de fem".

"És important començar a repensar què volem fer amb la Nit de Sant Joan. Com a Ajuntament i com a govern -municipal, conformat per Compromís i PSPV- hem de pensar què hem de fer. Crec que que hem de pensar realment quina festa volem celebrar la Nit de Sant Joan", ha exposat l'edil (PSPV).

En aquesta línia, ha subratllat que no es pot "encoratjar, ni permetre macrobotellons a les platges" que deixen "tones de brossa". "No podem permetre aquest tipus de festes. Entre tots i totes hem de pensar què fem, com anem canviant aquesta nit de Sant Joan perquè no es convertisca en un botellot a la platja amb fogueres", ha agregat Cano.

Respecte al dispositiu de vigilància que l'Ajuntament de València ha preparat per a assegurar que no es produeixen enguany celebracions en la costa de la ciutat per Sant Joan i que es compleix la seua "ferma decisió" de prohibir aquestes celebracions, el titular de Protecció Ciutadana ha explicat que la Policia Local comptarà amb 213 efectius als quals se sumaran agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com voluntaris de Protecció Civil.

Aarón Cano ha ressaltat que es comptarà amb més de 300 persones i ha calculat que seran "prop de 400" les que conformaran eixe equip de vigilància. La seua tasca s'iniciarà a partir de les 20.00 hores amb l'evacuació de les platges, "perquè ningú pense que es pot quedar" en elles, i continuarà amb la vigilància després de tancar-se l'accés, ha explicat el responsable municipal.

"Hi haurà un cordó de seguretat des de primera hora de la nit fins a la matinada", ha precisat, al mateix temps que ha insistit que "totes les platges quedaran tancades". "La intenció és que no hi haja festa de Sant Joan, que es perimetre la platja de tot el terme municipal, els 20 quilòmetres estaran barrats", ha declarat. L'operatiu de vigilància començarà a partir de les 21.00 hores i es prolongarà fins a les 5.00 o 6.00 hores.

Cano ha assegurat que la decisió del consistori de la capital valenciana de no permetre festes de Sant Joan en les seues platges és una mesura "compartida per la resta de municipis" amb costa de "la Comunitat" perquè "cap va a encoratjar i patrocinar" aquestes activitats -ha valorat en aquest punt la coordinació mantinguda entre els ajuntaments de València i Alboraia, que comparteixen límit de termes municipals i platges-. Ha dit que així es va veure en la reunió celebrada divendres passat en la Generalitat.

El titular de Protecció Ciutadana ha considerat que es volen "evitar" situacions que "serien perjudicials per a la imatge de la Comunitat" Valenciana "i per a la salut" de la població. "No hem solucionat encara el problema de la Covid-19", ha dit, alhora que ha exposat que "la incidència s'ha incrementat una mica" i que "no passa res per no celebrar" eixa nit. "La idea és que passe tan inadvertida com l'any passat encara que la situació no és la mateixa", ha afegit.

"Fer còmplice a la ciutadania"

Pel que fa a la seua proposta de "repensar" la celebració de la Nit de Sant Joan, Aarón Cano ha comentat que "la reconversió d'una festa així és complicada" però ha matisat que això "no significa que no es puga anar a eixe objectiu". Així mateix, ha considerat "necessari fer còmplice a la ciutadania" en aquests processos perquè "si la ciutadania no vol és complicat".

"És necessari que la gent participe en això. Ha d'agradar-li el model i fer-lo seu. No és una decisió només del govern", ha manifestat l'edil. "La solució no la tinc", ha asseverat.

Preguntat per si els bars i restaurants de l'entorn de les platges de València i l'oci nocturn romandran oberts la nit de Sant Joan, Cano ha afirmat que "es tracta de no concentrar gent en la platja" i "no de desviar a les terrasses", després del que ha demanat que no es confonga.

"Al pub o al bar on quede amb els amics puc anar en qualsevol moment. No substitueix la festa en la platja la copa amb amics en un establiment. Si fóra així no es donaria el macrobotellot a la platja", ha opinat.