CSIF demana rectificar les ràtios del pròxim curs i avisa que suposaran l'acomiadament de 3.000 docents

CSIF insta a la Conselleria d'Educació al fet que rectifique la instrucció donada als centres sobre l'augment del ràtio d'alumnat per aula i que en la normativa de principis del pròxim curs aparega ja rebaixada, segons ha reclamat el sindicat en un comunicat.

La central sindical, a més, avisa que l'increment d'alumnes per classe que pretén Conselleria provocarà la pèrdua de més de 3.000 places de docents de reforç contractats per a aquest curs en l'educació pública valenciana.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que les instruccions transmeses per Conselleria als centres, que "no han sigut negociades amb els sindicats, preveuen un augment d'alumnat per aula".

Del màxim de 25 estudiants d'aquest curs i el desdoblegament de classe a partir d'eixa xifra, es passaria, en el pròxim, a aules de 30 alumnes ja a partir de quart de Primària i en ESO i de 35 en Batxillerat o FP.

El sindicat recalca que eixa previsió de Conselleria suposa "un risc per a la salut en els centres, ja que la pandèmia no està superada". A més, considera "imprescindible" mantindre el pròxim curs les actuals mesures de prevenció amb la finalitat d'evitar que els recintes escolars puguen convertir-se en "focus de propagació del virus".

CSIF, d'altra banda, subratlla la importància de recuperar les manques a causa de l'educació no presencial de l'últim trimestre del passat curs i d'aquest per als grups els estudiants dels quals han sigut dividits i la meitat no van presencialment, o per a aquells que han passat quarantena.

Ensenyament de qualitat

Per a recuperar un ensenyament públic valencià de qualitat, el sindicat insisteix en una inversió en personal i mitjans per al pròxim curs. La central sindical, en aquesta línia, alerta de la pèrdua de més de 3.000 docents de reforç incorporats aquest curs en els centres públics que podria provocar eixe increment de ràtios que vol aplicar Conselleria d'Educació.

En aquest sentit, eixa mesura suposaria acréixer l'atur en l'economia valenciana, causar la marxa de molts d'aquests professionals a altres autonomies i, sobretot, perjudicar l'alumnat en privar-li d'una atenció més personalitzada.

Per tot açò, reclama a Conselleria que rectifique les instruccions remeses i que en cap cas incremente ràtios, sinó que es rebaixe l'alumnat per aula a un màxim de 20, de manera que puga impartir-se una educació "més individualitzada i centrada en les necessitats específiques de cada estudiant".