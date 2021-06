Tornen les visites al Balcó de l'Ajuntament després de mesos tancat per la pandèmia

L'Ajuntament de València torna a obrir les seues portes demà per a acostar la institució a la ciutadania, que podrà eixir al balcó de la casa consistorial a partir de les 8 del matí i fins a les 14.45 hores.

Durant eixes hores, i de dilluns a divendres, també es podrà visitar l'Hemicicle i el Saló de Cristall, i a partir de les 9 també estarà obert el Museu Històric Municipal. Com a novetat, segons ha indicat el consistori en un comunicat, s'ha instal·lat una maqueta de la façana principal de l'Ajuntament a escala 1:50 ubicada en les escales d'accés al primer pis.

La maqueta està feta a escala 1:50 i se situa en l'accés a la primera planta de l'edifici. Construïda en 1982, aquesta reproducció de l'edifici municipal és obra del maquetista i modelista Antonio Sanjuán, en col·laboració amb Juan Martínez.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat que "amb aquesta obertura, l'Ajuntament recupera, després de mesos d'excepcionalitat per a evitar la propagació de la pandèmia del coronavirus", una de les primeres mesures adoptades durant el primer mandat: "la d'obrir a la ciutadania la casa de tots els valencians i valencianes, i acostar, d'aquesta manera, la institució a la població".

"Comencem a normalitzar la situació, segons les xifres de l'evolució de la pandèmia i de les indicacions de l'autoritat sanitària competent", ha manifestat l'alcalde, en recordar l'atractiu que aquestes visites suposen tant per a residents com para visitants.

Per a Ribó, "el balcó, des d'on hi ha una vista completa de la plaça de l'Ajuntament i dels importants edificis que l'envolten, així com el Museu Històric Municipal, que custodia símbols de la història de València són dos dels elements més atractius i emblemàtics per la ciutadania, i amb la seua reobertura fem un pas més en l'eixida del túnel en què ens trobem a causa de la covid-19".

Des de l'inici, en 2015, fins a desembre de 2019, l'obertura de portes de l'Ajuntament, va suposar la visita d'un total de 768.497 persones, 89.463 (entre residents i visitants) durant l'últim any citat.