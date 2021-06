PSOE de Málaga critica el proyecto del nuevo modelo de financiación para las universidades públicas

Ruiz Espejo, acompañado por el coordinador del gabinete parlamentario del PSOE malagueño, Javier Carnero, ha lamentado que la propuesta del gobierno de la Junta "vaya en contra de lo que persiguen los rectores de las universidades públicas de la región, que es contar con un verdadero modelo de financiación, no se corresponde tampoco con lo que establece la Ley Andaluza de Universidades, se trata de un modelo de reparto económico sin que haya un horizonte plurianual imprescindible y que no garantiza una cobertura suficiente de las necesidades actuales y futuras".

A juicio de Ruiz Espejo, esta propuesta "incrementa las incertidumbres porque no hay indicadores claros en dicho reparto, se establece la obligación de aceptar recortes de hasta un cinco por ciento cada año en su financiación por lo que es un modelo que consolida la hoja de ruta del gobierno de PP y Cs para debilitar el sistema universitario público andaluz a base de incertidumbre y reducción de recursos", ha expresado.

"Este recorte del cinco por ciento de este gobierno de la derecha pone aún más en riesgo la estabilidad del personal, docente y de administración y servicios, y programas de tanto valor social como la bonificación de matrículas", ha añadido.

"Además, el modelo propuesto para la financiación universitaria esconde una cláusula de salvaguardia que abona el terreno para bajar año tras año un cinco por ciento la financiación de una universidad, o de todas, sin que concurra ninguna excepcionalidad", ha expresado, al tiempo que ha advertido de que, "cuando se debería defender a las universidades, este gobierno de las derechas renuncia a ello, más cuando mantiene al sistema público andaluz sin horizonte estratégico desde hace dos años y medio y sometido a constantes reducciones financieras".

Al respecto, Ruiz Espejo ha señalado que se detrae "hasta un diez por ciento de la financiación básica operativa, es decir, que la mejora estructural de unas universidades la pague el resto de las universidades, nunca el Gobierno".

"Ya hemos visto cómo se eliminaron 30 millones del presupuesto en financiación para infraestructuras universitarias, casi 100 millones de euros menos bajo la supuesta excusa del ahorro y otros 135 millones de euros a las universidades públicas, casi un diez por ciento del total sin que hubiera un criterio claramente académico ya que a algunas se les quitó 30 millones de euros y a otras nada", ha detallado.

Asimismo, ha criticado que "este nuevo sistema pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades, un sistema universitario público en Andalucía que estaba sólidamente implantado, con presencia en todo el territorio, de prestigio creciente, con estabilidad institucional y académica y solvencia económica".

Por último, ha incidido en que "el objetivo de PP y Cs al frente de la Junta viene siendo debilitar a las universidades públicas a base de incertidumbre y asfixia financiera. Los propios rectores han advertido de que el nuevo modelo financiero propuesto es sólo de reparto y esperamos que planteen que no es el mejor modelo para las universidades públicas ni tampoco para la de Málaga porque pone en riesgo parte de financiación".

Por su parte, Carnero ha mostrado su convencimiento de que este modelo propuesto "ni es el que quieren los rectores ni el que quiere el PSOE para la financiación de la Universidad de Málaga", ha dicho.

"El consejero se gastó 200.000 euros en un estudio a una consultora para preguntarle qué hacer con las universidades públicas andaluzas y el resultado no pasaba por este modelo de financiación", ha añadido y ha asegurado que "no hay el horizonte estratégico que reclaman las universidades y los rectores, está ausente de las políticas de PP y Cs, porque no pueden hablarnos de modelo de financiación si es un modelo de reparto".

Así, para Carnero, "se sigue recortando a las universidades y estoy convencido que las palabras vacías que lleva repitiendo el consejero de Transformación Económica y Universidad y todo el gobierno andaluz caerán ante los rectores que defenderán las universidades públicas. Estoy convencido de que el rector de la Universidad de Málaga no estará de acuerdo esta tarde con este modelo de financiación; es, junto con la de Sevilla, de las universidades más perjudicadas", ha afirmado.

"No se puede pretender que las universidades con mayor número de alumnos sufraguen los gastos del resto de universidades, los modelos de financiación deben estar basados en los docentes, en las investigaciones, en las plantillas, estas son las cosas que deberían preocuparle al consejero", ha explicado, al tiempo que ha destacado que "nada de esto es casual, es un plan para debilitar a las universidades públicas andaluzas".