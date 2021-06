Shannen Doherty lanza un gran mensaje reivindicativo: "Hay pocos personajes femeninos con los que me identifique"

Cada vez son más las famosas que utilizan las redes sociales como plataforma para romper con los cánones establecidos y mostrar que no son tan "perfectas" como la industria nos quiere hacer creer.

Instagram es el altavoz perfecto para este tipo de acciones, donde las celebrities hablan de sus preocupaciones, de sus cuerpos, de sus inseguridades o de sus pérdidas, conocedoras de que son un gran ejemplo a seguir para muchas mujeres y jóvenes que ven en ellas un espejo en el que querer reflejarse, demostrando que ellas también pasan o han pasado por lo mismo.

La última en compartir sus reflexiones y fotos ha sido Shannen Doherty, a la que muchos conocimos por Prue Halliwell en Embrujadas, donde se lamenta de la pérdida de la naturalidad en el cine.

"Estaba viendo películas esta noche y me he dado cuenta de que hay pocos personajes femeninos con los que pueda identificarme. Ya sabéis, mujeres sin rellenos, sin bótox, sin un estiramiento facial. Mujeres que hayan abrazado su rostro y toda la experiencia que este muestra", explicaba la actriz.

"Yo he vivido. Me encanta haber vivido y que mi rostro refleje mi vida. Sobreviví mucho, sí al cáncer, pero a mucho más que eso. Me abrazo ahora a mí misma. Por fin. He terminado con la percepción que las revistas y Hollywood nos intentan hacen entrar. Quiero ver mujeres como yo. Mujeres como nosotras", terminaba Doherty con esta reflexión.

Para darle más fuerza a sus palabras, la actriz también decidió compartir una foto suya sin un rastro de maquillaje y al natural, sacando a la luz su rostro tras 50 años de experiencias y aventuras.

Tanto su mensaje como la foto que lo ilustra ha sido muy aplaudido en Instagram, donde varias personas lo han relacionado con Kate Winslet y como lleva el paso del tiempo en la serie Mare of Eastown.