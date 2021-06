La Policia Local imposa més de 70 multes per incomplir mesures sanitàries i desallotja 25 festes en vivendes

20M EP

NOTICIA

La Policia Local d'Alacant ha interposat aquest cap de setmana un total de 103 sancions en l'operatiu organitzat per a garantir les mesures 'anticovid'. En concret, deu han sigut per no portar mascareta, 44 per consumir alcohol en la via pública i 14 a persones per incomplir el toc de queda.