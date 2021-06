Dos ex-alts càrrecs del Consell reconeixen un tripijoc en contractes d'informàtica i Blasco nega la seua participació

Aquest dilluns s'ha reprès en l'Audiència de València el juí per una presumpta manya en contractes d'informàtica, dins del conegut com cas Cooperació, que havia sigut ajornat fins a dos ocasions. Les sessions continuaran el 18 de juny amb testimonis, el 9 i el 20 de juliol. Inicialment la declaració dels acusats se celebrarà el 20.

En el banc dels acusats hi ha quatre persones: l'exconseller i exdiputat 'popular' en Les Corts Rafael Blasco; l'empresari Augusto César Tauroni; l'ex-secretària general de la Conselleria Agustina Sanjuán; i l'ex-cap del servici d'Informàtica de Solidaritat Javier Múrcia.

En les qüestions prèvies, l'advocat de Múrcia ha anunciat que havia arribat a un acord de conformitat amb les acusacions pel qual el seu representat ha reconegut els fets i se li ha rebaixat la pena fins a l'any de presó -Fiscalia li demanava any i mig-.

Així, ha sol·licitat al tribunal que es llegira la conformitat i se li permetera absentar-se del juí a causa del seu delicat estat de salut, ja que fa tres mesos, quan anava a arrancar la vista, va patir un problema cardíac. Açò va obligar a ajornar el juí.

Després de no oposar-se cap de les parts a aquesta sol·licitud, el tribunal ha reproduït la conformitat i, en el seu torn de paraula, l'acusat ha donat les gràcies a la jutgessa i als forenses per l'atenció que va rebre en el jutjat quan es va sentir indisposat.

Seguidament, el fiscal ha avançat que també havia arribat a un acord amb Sanjuán i Tauroni, pel qual han acceptat un any de presó la primera i un altre any i tres mesos el segon pel frau. A l'acord no s'ha sumat Blasco, sent l'únic acusat que no reconeix els fets.

En aquesta peça la Fiscalia reclamava provisionalment dos anys i huit mesos de presó per a l'exconseller i el pagament d'una multa de 400.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències en concurs amb delictes continuats de prevaricació i frau a l'Administració; dos anys de presó per a Sanjuán i una multa de 300.000 euros; any i mig de presó per a l'ex-cap d'Informàtica i 300.000 euros de multa; i dos anys i mig de presó i multa de 400.000 euros per a l'empresari Tauroni.

Per la seua banda, la Coordinadora Valenciana d'ONGD -acusació popular- reclamava cinc anys de presó per a Blasco, Tauroni i Tina Sanjuán i el pagament d'una multa de 350.000 euros per a cadascun d'ells. Així mateix, sol·licitava tres anys de presó per a Javier Múrcia.

Es tracta de la peça 5 de l'anomenat cas Cooperació i la Fiscalia xifra en 289.363 euros el perjuí ocasionat a les arques públiques autonòmiques.

MANYES I COMISSIONS

Els fets es remunten als anys 2008 a 2011 i s'ha investigat un presumpte tripijoc de contractes informàtics adjudicats des de l'Administració valenciana a Fujitsu i a altres dos empreses, que van acabar sent subcontractes a les societats de Tauroni. Les empreses interposades rebien una comissió d'entorn a 7% del total del contracte.

Els contractes presumptament manipulats eren per al desenvolupament del Portal de l'Immigrant, Portal de la Ciutadania, ferramentes de participació ciutadana i per al control telemàtic de la gestió d'escoles d'acolliment, entre uns altres.

Blasco ja ha sigut condemnat per les peces 1, 2 i 3 del conegut cas Cooperació, relatives al desviament d'ajudes a ONGs i al projecte fallit per a la construcció d'Haití. Va eixir de presó amb tercer grau a principis de 2019 per la condemna de sis anys i mig de la peça 1.