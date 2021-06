Polémica en Ribadumia (Pontevedra) por la intervención de la Guardia Civil en una fiesta en la que participó el alcalde

Como consecuencia, la formación Somos Ribadumia ha pedido la dimisión del regidor, quien ha asegurado que baraja tomar "acciones legales" ante lo que ha calificado como una "persecución política".

La polémica tuvo su origen en la madrugada de este sábado, cuando un particular contactó con la Guardia Civil para alertar de una fiesta celebrada en una vivienda situada en la parroquia de Barrantes, según ha indicado el Instituto Armado. Posteriormente, los agentes se desplazaron al lugar sobre las 1,05 horas, donde comprobaron que 10 personas se encontraban reunidas pese a que los encuentros entre no convivientes no están permitidos entre las 1,00 y las 6,00 horas.

Así, se invitó a los participantes a abandonar la vivienda y estos accedieron. Finalmente, fueron propuestos para sanción ante su "colaboración" y el hecho de que pasasen pocos minutos de las 1,00 horas.

Por su parte, el portavoz de Somos Ribadumia, ha asegurado que observó cómo en el evento se habían congregado "más de diez personas" y ha exigido la dimisión "inmediata" del alcalde "por organizar una fiesta saltándose el aforo y los horarios permitidos". También ha afirmado que, tras la misma, dos participantes en el evento acudieron a su vivienda, próxima a la que acogió la celebración, para "increparlo", por lo que ha presentado una denuncia.

PARTICIPANTES

Entre los asistentes al evento se encontraban el alcalde y el presidente de su partido, Independientes por Ribadumia, Casiano Barral, según ha confirmado a Europa Press el regidor, que ha insistido en que en la cena solo se reunieron "siete u ocho personas". Así, ha reprobado la "persecución política" realizada "desde hace tiempo" por la formación que ha denunciado la celebración, sobre la que ha insistido en que "a las 00,45 horas ya había finalizado".

Además, ha reprobado que se busque "sacar fuera de contexto" los hechos, por lo que ha explicado que baraja tomar "acciones legales" ante la denuncia pública del portavoz de Somos Ribadumia. Asimismo, el alcalde ha reivindicado su "sensibilidad" respecto a la pandemia y su actitud "respetuosa" en relación al cumplimiento de las medidas establecidas debido a la misma.